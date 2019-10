Articol publicat in: Life

SCENE FABULOASE în GORJ! Şi-a prins soţul în maşina cu amanta şi a filmat tot! VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O femeie din Gorj si-a prins sotul in masina cu amanta. Sotia inselata a crezut ca traieste un cosmar atunci cand si-a gasit sotul in masina cu o alta femeie. Sotia inselata a crezut ca traieste un cosmar atunci cand si-a gasit sotul in masina cu o alta femeie. Cei doi erau complet dezbracati, fiind in plin moment intim, iar sotia, manata de nervi, n-a stat pe ganduri si i-a luat hainele femeii. Apoi, a devenit rapid agresiva verbal si s-a napustit spre masina unde sotul si amanta petreceau momente fierbinti: a scos rapid telefonul si a filmat intreaga scena, scrie Adevărul. Scandal amoros la Iaşi. Şi-a chemat amantul, l-a dezbrăcat, apoi şi-a chemat soţul să-l filmeze pentru şantaj "Mă, stai potolită. Cu cine venişi?", a reactionat sotul. "Nu te interesează pe tine cine mă aduse. Păi, de când te urmăresc eu...", i-a spus sotia. Sotia inselata a filmat toata scena de demascare a infidelitatii sotului iar apoi i-a luat hainele femeii. Sotia a amenintat-o pe amanta va merge sa i le arate, impreuna cu filmarea, sotului acesteia. "Dă-mi, fată, hainele încoace!", a rugat-o amanta. "Nu-ţi dau nimic. Mergi cu mine în pielea goală", i-a replicat sotia! loading...

