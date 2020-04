Scandalul de la Bolintin ia amploare. Ameninţări şocante la adresa şefului Poliţiei: "Faceţi viol cu fetiţele gaborului!" VIDEO

Şeful Poliţiei din Bolintin a agresat un tânăr de etnie romă care nu a respectat măsurile impuse de Ordonanţa Militară în vigoare, iar acum la adresa sa apar ameninţări incredibile.

Tânărul bătut de şeful Poliţiei din Bolintin Vale susţine că nu a făcut scandal. "M-au omorât, cu bâte, cu pulane. M-a leşinat"

În mediul online au apărut deja mesaje şocante!

"Faceţi viol cu fetiţele acelea micuţe ale poliţistului de la Giurgiu! Respect pentru toţi ţiganii care o să violeze fetiţele acelea drăguşe ale gaborului", a scris un bărbat.

Şeful Poliţiei din Bolintin Vale a fost demis din funcţie şi este cercetat penal pentru purtare abuzivă

"Salutări, prietenii mei, daţi un share să ajungă unde trebuie! Vedeţi cine e ăsta şi să ajungă la puşcărie!", este alt mesaj alături de fotografia poliţistului.

Descindere în forţă a poliţiştilor la Bolintin Vale. Dosar penal pentru purtare abuzivă pe numele şefului poliţiei VIDEO

Poliţia a început deja verificările în acest caz, a anunţat Dumitru Corana, lider de sindicat al poliţiştilor.

"Ameninţările sunt reale, sunt foarte periculoase... Încercăm să dispunem măsuri care să împiedice astfel de lucruri. Noi am intervenit şi am sispus măsuri de protecţie a familiei poliţistului, au apărut alte ameninţări, că îi vor da foc la casă... Autorităţile, IGPR, ar trebui să intervină eficient şi să protejeze această familie, ar fi un semnal puternic pentru poliţiştii care îşi fac datoria. Cei care au greşit vor plăti legale. Acest poliţist a recunoscut că a greşit, şi-a asumat acea ieşire, am vorbit cu el, dar de aici până la a-i ameninţa familia şi copii, a spune că-i dai foc... Eu ştiu că s-au deschis deja dosare penale", a spus Dumitru Coarnă la România TV.