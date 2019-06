Sex în timpul şi după sarcină. Ce trebuie să ştii

Multi dintre noi s-au confruntat cu dilema: facem sau nu sex in timpul sarcinii. Ce riscuri sunt? Cum poate fi afectat bebelusul? etc. Cum sexul este inca un subiect tabu pentru multi, aceste intrebari n-au fost rostite si in fata medicului pentru a primi un raspuns mai mult decat avizat. Singurul care poate da verdictul de DA sau NU este medicul, in functie modul in care decurge sarcina.