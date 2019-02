SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Un nou meci ROMANIA-CEHIA în Fed Cup 2019

SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Conform regulamentului Fed Cup, cele mai bune jucătoare ale celor două echipe care se confruntă în Cupa Federaţiei nu pot juca una contra celeilalte până în a doua zi de concurs. Aşadar, Simona Halep, racheta numărul 1 a României, şi Karolina Pliskova, jucătoarea numărul 1 din echipa Cehiei, se vor confrunta duminică, 10 februarie, începând cu ora 14, ora României, fiind primul meci al zilei programat la Ostrava.

HALEP - PLISKOVA LIVE STREAMING in Fed Cup 2019.

Simona Halep şi Karolina Pliskova s-au mai întâlnit până în prezent de opt ori, scorul fiind 6-2 în favoarea româncei în vârstă de 27 de ani. Prima victorie obţinută de cehoaică în faţa Simonei a fost chiar în Fed Cup, în urmă cu trei ani, la Cluj. Ultima partidă disputată de cele două a avut loc pe zgura din Madrid. Atunci, Pliskova a reuşit un meci fantastic şi a trecut de româncă, scor 4-6, 3-6. Karolina Pliskova este conştientă, totuşi, că nu va avea o misiune prea uşoară contra Simonei Halep, ocupanta locului 3 în clasamentul WTA.





SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Simona Halep a declarat că a jucat ceea ce a trebuit în partida din FedCup cu Katerina Siniakova, pe care a învins-o, sâmbătă, cu 6-4, 6-0.

"A fost dificil, din punct de vedere emoţional în primul rând şi mă bucur că au venit atât de mulţi români să ne susţină. A fost o atmosferă incredibilă, chiar dacă jucăm în deplasare. Cred că românii au fost mai gălăgioşi decât cehii, astăzi, în sensul pozitiv. Le mulţumesc că au venit şi îi aştept mâine cu drag să ne susţină la fel de bine. Mă bucur că am câştigat acest meci. Am fost emoţionată la început, este Grupa Mondială, este un meci important, dar cred eu că am jucat destul de bine. Din punctul meu de vedere, am jucat ceea ce a trebuit şi de aceea ma câştigat în două seturi. Am luptat un pic în primul set, pentru că la 5-2 serviciul acela a fost un pic aut şi am fost oarecum destabilizată, dar în final am câştigat cu 6-4 şi am avut mai multă încredere pentru setul al doilea. Nu mă simt obosită, mă simt bucuroasă pentru ceea ce am făcut şi pentru faptul că este 1-1 şi mâine este o nouă zi", a declarat Halep, la microfonul Telekom Sport.

Despre meciul jucătoarelor numărul 1 din cele două echipe, Halep a spus: "Este dificil mereu când joc împotriva ei (n.r. - împotriva Karolinei Pliskova), este o jucătoare puternică, are un serviciu foarte bun, aici, pe suprafaţa asta, este foarte greu să returnezi, dar încerc să fac tot ceea ce pot ca să câştig. Meciul e deschis, ea este acasă, are un mic avantaj, dar nu mi-e teamă şi sper să dau ceea ce am mai bun ca să câştig."

Simona Halep, locul 3 WTA, a învins-o, sâmbătă, cu scorul de 6-4, 6-0, pe Katerina Siniakova, locul 44 WTA, în a doua partidă a întâlnirii dintre Cehia şi România, din sferturile de finală ale Grupei Mondiale a Cupei Federaţiei. După prima zi a întrecerii, Cehia şi România sunt la egalitate, scor 1-1.

Duminică, de la ora 14.00, vor avea loc meciurile:

Karolina Pliskova - Simona Halep;

Katerina Siniakova - Mihaela Buzărnescu.

Partida de dublu va avea loc duminică, după încheierea meciurilor de simplu. Astfel, se vor întâlni Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova şi Irina Begu / Monica Niculescu.

Căpitanii celor două echipe pot efectua modificări în rândul jucătoarelor care vor evolua duminică.

Episodul incredibil cu Halep și Sharapova povestit de Pliskova: "N-a scos niciun sunet!"