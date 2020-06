De ce a fost exclus din Masonerie Stelian Nistor. Cu partenerul său, Lucian Despoiu, a adus în Ritul Scoţian un grup infracţional

O parte din aceasta grupare este constituita din: Daniel Moldoveanu, Valeriu Zgonea, Lucian Despoiu, Razvan Pintilie, Gheorghe Alexandru ,Tudor Tuleasca, Ovidiu Bujorean, Dan Ciobanu, Robert Kraus, Dorin Catu, Alexandru Nazare, Horatiu Potra, Dan Ciucea, Stefan Licwar, Valentin Soneriu, Horia Simu, toti acestia sunt "Frati" promovati in functii inalte de Stelian Nistor in Ritul Scotian.

Companiile cu care Nistor si Despoiu au inselat, fraudat si au facut inginerii financiare cu banci, companii de stat si private romanesti folosindu-i ca paravan pe Razvan Pintilie si Gheorghe Alexandru sunt Rom Solution LTD Zanzibar si Revitalco Management & Consulting din Romania. Aceste doua companii sunt astazi in atentia DNA si a Parchetului General, iar activitatile lor infractionale fac obiectul unor dosare penale.

Doi dintre indivizii din gruparea infractionala a lui Nistor, "Frati " din Ritul Scotian, si anume Razvan Pintile si Robert Kraus au fost arestati in Tanzania pentru fraude si escrocherii si in curand vor fi condamnati devinitiv de instantele de judecata din aceasta tara, procesul fiind in ultima faza. In acest moment cei doi au interdictie sa paraseasca Tanzania.

Robert Kraus a fost condamnat definitiv de curand in Romania la un an cu executare pentru delapidarea fondurilor de administrare a unui complex rezidential din Bucuresti.

Compania Majoritas este o compania ce ofera consultanta politica si este detinuta de Nistor si Despoiu. Majoritas este vehicolul prin care cei doi au facut bani din activitatile infractionale ale grupului din Ritul Scotian si i-au depus conturile lor private din Hong Kong, Panama si El Salvador.

Nistor si Despoiu detin sute de milioane de Euro si dolari americani cat si o importanta cantitate de lingouri de aur si diamante provenita din Republica Centrafricana (tara aflata sub embargou de ONU).

Pe langa escrocarea mai multor state africane si a unor companii de stat si private romanesti, Nistor si Despoiu alaturi de Razvan Pintilie si Gheorghe Alexandru cat si de o parte a grupului lor infractional din Ritul Scotian au finantat printr-o companie din Geneva (One Capital Group) controlata de Dorin Catu si Nicolas Bravard regimul Djotodia din Republica Centrafricana, un regim criminal care in momentul in care a fost debarcat legal de la putere a omorat peste 300.000 de oameni, multi dintre ei batrani si copii.

Astazi este in curs o ancheta ampla la Tribunalul Penal International de la Haga in care este vizata acea companie de la Geneva care a finantat crime impotriva umanitatii din Republica Centrafricana.

Compania de la Geneva pe care o controla si o controleaza si astazi Nistor si Despoiu a utilizat banii proveniti din Kazahstan si Romania.

Cat de curand Romania va fi tarata intr-un scandal international foarte mare de catre Tribunalul Penal International de la Haga datorita faptului ca Nistor si Despoiu prin compania de la Geneva au utilizat banii lui Mukhtar Ablyazov din Kazakhstan, acuzat si condamnat de delapidare, spalare de bani si furt din BTA Kazakhstan si fondurile Ritului Scotian Antic si Acceptat din Romania in scopul finantarii regimului Djotodia.