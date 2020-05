Stenograme în cazul fostului episcop acuzat de viol. Una dintre agresiuni ar fi avut loc în ziua în care episcopul şi-a îngropat mama

Stenograme publicate de ziaruldeiaşi.ro: Fratele victimei îi povesteşte unui coleg cum D.T. a făcut sex cu episcopul

Seminarist: Dar asta cu D. (n.r. - protejarea numelui aparţine ziarului) şi cu PS-ul când s-a întâmplat!?

V.T.: Uăi, în ziua în care o înmormântat-o pe mă-sa, o băgat-o pe mă-sa în sicriu, seara el se f***a. Mai vrei ceva?

Seminarist: Să mori tu?!!!

V.T.: Tu dacă tu ai o femeie, tu cu M. (n.r. protejarea numelui aparţine ziarului), dacă Doamne fereşte, să moară maică-ta, tu seara te f**i cu M.?

Seminarist: Nu!

V.T.: Păi de aia îţi zic, că i-a supt p*** în locul femeii şi l-a f*** pe D.

Seminarist: Uăi, mamă!

V.T.: Când am venit noi cu cozonacii în seara aceea. Ştii, am venit cu cozonacii la cămin, cu... Ei, el în seara aceea s-a f**t cu D.! Când am venit noi la 11 în cămin. Da!! Mai vrei ceva?? Eu nu mai vreu nica. Un pumn în gură să-i f** şi gata, mă f** în el.

Seminarist 2: Pfoaii, mamă!

V.T.: Băi, ăsta e adevărul!

Corneliu Onilă, fostul episcop al Huşilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi au dispus începerea urmăririi penale faţă de fostul episcop de Huşi şi a fostului călugăr arhimandrit, Sebastian Cristi Jitaru.

Un scandal a izbucnit în iunie 2017 la Episcopia Huşilor, când Corneliu Bârlădeanul, pe atunci episcop al Huşilor, a reclamat la DNA că este şantajat de trei preoţi care i-au cerut bani sau funcţii pentru a nu face publică o înregistrare în care prelatul ar apărea în timp ce întreţinea relaţii homosexuale cu o persoană despre care se crede că era un elev de la Seminarul Teologic Huşi, actualmente preot într-o parohie din judeţul Vaslui.

Ulterior, cei trei preoţi, printre care şi Sebastian Cristi Jitaru, au fost condamnaţi la închisoare cu executare.

Fostul episcop al Huşilor s-a retras din funcţie în luna august a anului 2017.