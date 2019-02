Studio20, firmă de videochat, cifră de afaceri de 20 de milioane de dolari în 2018. "Deschidem două sedii noi în România..."

La deschiderea francizei, Frunzetti și-a propus ca până în 2020 să ajungă la cel puțin 50 de francize în toată lumea. În prezent, Studio 20 are 19 sedii în lume, ultimul fiind inaugurat anul acesta, pe 14 ianuarie, în Constanța.

"Ne extindem atât în România, dar mai ales în străinătate"

Până în prezent, Studio20 operează 19 studiouri de videochat în orașe precum București, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Craiova, Arad, Brașov, Cali, Los Angeles sau Budapesta și continuă să se extindă la nivel internațional.

"Suntem siguri că vom atinge obiectivul pe care ni l-am propus, suntem în grafic să ajungem la 50 de sedii până la finalul lui 2020. Dacă la început am deschis nuclee în statele care prezentau interes, precum București pentru piața din România, Los Angeles pentru piața Statelor Unite, Cali pentru piața din Columbia și Budapesta pentru piața din Ungaria, acum am ajuns la 19 sedii, inaugurând ultimul sediu in urmă cu doar câteva zile, pe 14 ianuarie, la Constanța. În cursul acestui an am plănuit deschiderea unor sedii în alte trei țări: Spania, Canada și Argentina", a declarat Frunzetti.

"Muncește ca în Romania, te plătim ca în America"

Studio 20 a terminat implementarea proiectului "Muncește ca în Romania, te plătim ca în America", oferind în prezent salariul minim brut de 1250$ pe lună și un salariu mediu brut de peste 1500$ pentru echipa de suport, training, marketing si management din toate sediile sale.

Acest proiect a venit în urma dezechilibrului economiei interne, angajații plecând în alte țări pentru a avea un trai decent, iar România, conform statisticilor, este una dintre țările UE care oferă puține șanse de angajare pentru studenți și absolvenții de facultate. Ca soluție la această problemă majoră, Studio 20 a decis să crească salariul minim brut.

"Salariul de 1250$ este salariul minim pe care îl plătim angajaților noștri de la sediul din Statele Unite. Întrucât membrii Studio 20 sunt în majoritate din SUA, considerăm că e normal ca angajații noștri să câștige cât un angajat de acolo. În cazul modelelor, acest lucru este valabil dintotdeauna, întrucât nu există diferențe de câștiguri între un model din România și unul din SUA sau orice altă țară. Acum, și echipa din spatele modelelor va avea cel puțin venitul minim din Statele Unite, adică 1250$ pe lună", declară Mugur Frunzetti.

Lider de piață la nivel mondial, după investiții de 5 milioane de euro

De la demararea francizei până în prezent, Studio 20 și francizații săi au investit 5 milioane de euro în amenajarea studiourilor, în tehnica necesară desfășurării activității, în trainingul modelelor și în marketing.

"Pe o piață extrem de dinamică și super concurențială, cu jucători din toate colțurile lumii, o piață care doar în Europa depășește 50 de milioane de euro, Studio 20 a devenit cel mai mare jucător global. Practic, este singurul business românesc, lider pe o piață la nivel mondial. Pentru 2019 și 2020 vom accelera extinderea la nivel global, transformându-ne treptat într-o companie internațională, unde peste 50% din venituri vor proveni din afara României", a mai spus Frunzetti.