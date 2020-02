Marcel Ciolacu, primul serviciu la 29 de ani şi studii la o universitate în curs de acreditare. Cum arată şi ce face soţia acestuia

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, are o carieră politică de invidiat. Ceea ce se ştie mai puţin însă este ce studii are şi cu ce se ocupă soţia liderului social-democrat. Pentru cei care nu ştiu şi ar vrea să cunoască asemenea informaţii, iată câteva informaţii interesante. Cea care atrage atenţia din prima clipă este faptul că politicianul are studii universitare la o instituţie care abia în anul în care politicianul a obţinut diploma a căpătat autorizaţia de funcţionare provizorie. Mai mult decât atât, din CV-ul politicianului mai reiese şi faptul că acesta a început să lucreze târziu, când avea deja 29 de ani. Soţia liderului pesedist, ingineră la bază, se ocupă de o cofetărie din centrul oraşului Buzău. Cei doi au un fiu, mândria familiei, student la medicină. Marcel Ciolacu a intrat în atenţia presei după ce a devenit preşedinte interimar al Partidului Social Democrat.