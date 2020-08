Tatăl lui Emi Pian, Nicolae Duduianu, a murit când a aflat dimineaţă de moartea fiului. A făcut infarct

Nicolae Duduianu a murit marţi dimineaţă dupăî ce fiul său, Emi Pian, a fost înjungiat mortal. Atunci când a aflat că Emi a murit, marți dimineață, 4 august 2020, tatăl său a suferit un șoc. Nicolae Duduianu, zis Pian, s-a stins în urma unui infarct.

Cine este Emi Pian, liderul clanului Duduianu, ucis într-un conflict între interlopi, în Bucureşti



Emi Pian, fiul lui Nicolae, a fost ucis azi-noapte, într-o reglare de conturi între clanuri, chiar în Capitală. Scandalul a pornit de la un nod de barbut, spun surse din anchetă. Bărbatul cunoscut ca Emi Pian a ajuns la spital, la scurt timp după confruntare, însă nu a mai putut fi salvat.

Vă amintim că Nicolae Duduianu, zis „Pian", cunoscut membru al lumii interlope din București, a fost arestat pentru tentativă de omor. Nicolae Pian era unul dintre capii clanului care terorizează de ani de zile Bucureştiul, implicat în numeroase infracţiuni de cămătărie, violenţă şi şantaj.

Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost ucis într-o răfuiala din Capitală VIDEO

În februarie 2019, Nicolae Duduianu a lovit intenţionat cu maşina un bărbat. "În fapt, în seara de 7 februarie, în jurul orei 20,00, un bărbat de 39 de ani, angajat în traversare, la culoarea verde a semaforului, la intersecţia str. Buzoieni cu Calea Rahovei, a fost acroşat de un autoturism, care, după ce l-a lovit, a părăsit locul. Din datele rezultate în urma vizionării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă şi a audierii unor martori, a rezultat că între pieton şi conducătorul auto a existat un schimb de replici, pe fondul faptului că bărbatul angajat în traversare ar fi lovit cu piciorul autoturismul care nu îi cedase trecerea. La acel moment, şoferul ar fi accelerat şi l-a lovit cu intenţie pe pieton, trecând cu roţile peste picioarele acestuia. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale", se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri din Poliția Capitalei.

La acest moment, se desfășoară percheziții la locuința celui suspectat că l-a ucis, membru al Clanului Rinu. În casa din Giulești-Sârbi, polițiștii au găsit un cuțit de bucătărie, pe care l-au ridicat.

Cine face parte din clanul Duduianu? Acuzații și dovezile găsite de polițiști

Clanul Duduianu a revenit în atenția oamenilor legii în urma unor amenințări asupra a doi cântăreți de manele de la noi, dar și a altor fapte. În consecință, nouă persoane au foste reținute în cursul serii de marți de către polițiști în dosarul în care cei mai mulți dintre membri clanului sunt acuzați că ar fi și tâlhărit, șantajat și agresat cântăreții precizați anterior. Victimele au fost puse și să cânte pe gratis la diverse evenimente care au avut loc în Capitală, confirmă anchetatorii. Paguba reclamată de maneliști este peste 100 de mii de euro. Peste 100 de oameni ai legii au făcut percheziții în cazul afarent în București, Ilfov și Teleorman. Cele 11 locuințe ale membrilor clanului au fost inspectate minuțios, printre care și persoanele cunoscute drept Seif, Denom și Aramis.

Aproape șase ore polițiștii au veridicat casa lui Seif unde au găsit mai multe sume de bani, iar la final bărbatul a fost dus sub escortă la audieri, alături de alte 12 persoane puse sub diferite acuzații. „De asemenea, Nicolae Guta a fost agresat in urma cu cativa ani in toaleta unui bar din Petrosani. Manelistul a fost luat pe sus de mai multi indivizi care i-au cerut sa plateasca o anumita suma de bani, pe care le-o datora. Nicolae Guta nu a depus plangere impotriva agresorilor”,