Telenovelă vasluiană cu răpire, viol şi acuzaţii de corupţie. Motivul halucinant pentru care violatorul ar fi fost dus la spital VIDEO

O familie din comuna Blãgesti, Viorel si Veronica Stegaru, de 32 si 22 de ani, acuzã cã politistii Sectiei 3 Ruralã Bârlad, musamalizeazã un caz grav, de lipsire de libertate si viol al femeii de 22 de ani, scrie vremeanoua.ro. Cei doi soti au povestit cu lux de amãnunte ce a pãtit femeia duminicã seara, pe 5 ianuarie, când a fost rãpitã de trei bãrbati, legatã la ochi, dusã cu masina tocmai la Bârlad si violatã pe la Bãcani. Acolo s-ar fi stricat masina, dupã viol, iar Veronica a fugit în drum, unde a fãcut semn la o masinã care a dus-o la Bârlad la Politie. Povestea ei este savuroasã si, desi neverosimilã, pare desprinsã din scenariul unei telenovele!

„Duminicã seara, pe 5 ianuarie, am mers sã-mi cumpãr un suc, cã sotul dormea. Erau la colt la mine trei indivizi, care m-au legat la ochi, m-au bãgat într-o masinã, mi-au luat telefonul si de acolo nu stiu unde m-au dus. M-au dezlegat la ochi, eram la Bârlad, apoi m-au legat iar, m-au dus într-un sat, Bãcani parcã si acolo m-au violat. Nu toti trei, doar unul – Niculitã Marian. Eu i-am zis cã nu, cã nu, dar el a zis hai! Nu am vrut deloc! S-a rãstit la mine, mi-a pus cutitul la gât si... Dupã aia s-a stricat masina si am fugit, am fãcut disperatã semn la sofer, a fost la politie,unde a dat declaratii si dupã aia, când a intrat el, mi s-a schimbat declaratia! Am reclamat violul, am semnat declaratia! Apoi l-a bãgat pe el la audieri, el a spus alte minciuni. A fost bãgat în alt birou iar la audiere a spus cã am mers de bunã voie, cã ne-am cunoscut pe Facebook, dar nu ne-am cunoscut deloc! Apoi a anuntat politia sã mã ducã acasã. Apoi el a dat declaratie în locul meu! A dat bani la o politistã, am auzit eu când i-a zis Na, ia banii cã nu vreau sã fac puscãrie. A dat bani la politistã, nu stiu cum o cheamã. El a scris a doua declaratie, în locul meu dar nu am semnat-o", a spus Veronica Stegaru.

Viol fãrã prezentare la spital? Femeia nu, bãrbatul da!

Soţul, sustinut de sotia „violatã" a spus cã la spital a ajuns presupusul violator, ca sã i se ia „amprentele" femeii, dacã existã, de pe „instrumentul" cu care a violat-o! „Nu a stiut cã trebuia sã meargã la spital. Dar eu vreau sã se facã dreptate! Acest caz trebuie sã fie un semnal pentru cã asa putem fi legati la ochi si rãpiti toti. Eu am fost chemat la politie, anuntat cã femeia este la Bârlad, cu Niculitã Marian, pe care nu-l stiu si cu alti indivizi! Nu stiu de ce a luat-o, relatii pe Facebok nu au, am cãutat pe alt telefon, n-am gãsit nimic. Legea sã facã dreptate. Nu a fost la medicul legist, n-a fost dusã la spital, pentru cã politia, cã ei sunt mai destepti, l-a dus pe el la spital, ca sã vadã, spun pe de-a dreptul, dacã a pus femeia mâna pe ... asa! Era treaba politiei sã meargã cu ea la spital sã vadã dacã a fost violatã, dacã spune adevãrul! Asa la el ce sã vadã? Este greu sã dovedesti cã ai dreptate când se încearcã musamalizarea. Niculitã Marian mi-a recunoscut mie, cã am fãcut rost de numãrul lui de telefon, cã el a luat-o, cã ea a zis cã eu o bat... Numai prostii! Eu niciodatã nu am dat în ea! Nu-i asa ce spune el. ", a spus Viorel Stegaru.

Politia are altã versiune: femeia a refuzat sã depunã plângere!

„În data de 05 Ianuarie a.c., ora 23.17, Sectia 3 Politie Ruralã Bârlad a fost sesizatã prin apel 112 cu privire la comiterea unei tentative de viol. Sesizarea a fost fãcutã de un martor, bãrbat de 44 de ani din comuna Bãcani. Politistii Sectiei 3 Politie Ruralã Bârlad au demarat cercetãri fiind identificate si audiate persoanele implicate. Cu ocazia audierii, persoana indicatã ca fiind vãtãmatã a declarat în scris cã nu doreste sã formuleze plângere sub aspectul sãvârsirii infractiunii de tentativã de viol. Alte fapte penale nu au fost puse în evidentã cu ocazia cercetãrilor efectuate. Actul de sesizare a fost înaintat Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bârlad pentru a fi dispuse mãsuri legale", a precizat Bogdan Gheorghitã, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

Rãmâne ca procurorul de caz sã facã luminã în aceastã telenovelã de Blãgesti, în care apar de toate: sot, amant, sotie rãpitã, violatã, presupuneri, minciuni cu carul, politisti corupti, amor focos si... Dumnezeu cu mila!