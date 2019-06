Top 10 cele mai bune poziţii pentru băieţii superdotaţi

Site-ul Sofeminine.co.uk ofera un top 10 cele mai indicate pozitii pentru baietii superdotati.

1. Pozitia "cerere in casatorie"

Daca pozitiile din picioare va obosesc, luati amandoi o pauza, si asezati-va in genunchi, ca si cum v-ati cere in casatorie reciproc. Pozitia aceasta este o combinatie intre pozitia misionarului si cele din picioare si ofera mai degraba o stimulare clitoridiana si o stimulare a punctului G foarte bune, decat o penetrare adanca. Asadar, e tocmai buna pentru baietii supradotati. Obrazul lui direct pe obrazul tau e o senzatie minunata, in timp ce ii vei simti si miscarile de stimulare in zona genitala.

2. Lovituri pe la spate

Partenera sta intinsa pe spate, iar partenerul o penetreaza pe la spate, in genunchi. Pozitia se presupune ca ar trebui sa-ti aduca un orgasm megasenzational, avand in vedere ca stimularea punctului G este maxima astfel, iar penetrarea nu e chiar extrem de adanca, ca sa-ti produca durere, fiindca vaginul ofera un unghi extrem de avantajos astfel incat sa poata fi culese doar avantajele situatiei.

3. Foarfeca

Partenerul sta intins intr-o parte, in timp ce partenera isi incruciseaza picioarele dintr-o pozitie de 90 de grade. Nu e cea mai intima pozitie, dar are magia si placerea ei, cu siguranta. Partenerul isi poate tine partenera de umeri, ajutandu-se in miscarea lui astfel.

