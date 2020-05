Un bărbat şi-a suflat nasul pe bluza unei angajate dintr-un magazin pentru că i s-a atras atenţia că nu poartă mască - VIDEO

Bărbatul era nervos după ce angajata i-a atras atenţia că trebuie să poarte mască sanitară, dacă vrea să rămână în magazin. Rex Howard Gomoll ar putea fi acuzat de vătămare corporală după gestul lui din magazinul american Dollar Tree, potrivit CNN, citat de Mediafax.

După ce angajata i-a spus că nu poate continua cumpărăturile dacă nu poată mască sanitară, acesta i-a răspuns: "Uite, o să folosesc asta pe post de mască", înainte să-şi şteargă nasul şi faţa pe bluza angajatei.

Femeia a fost singura persoană care a intrat în contact cu bărbatul, care, potrivit acesteia, a fost gălăgios până a ieşit din magazin.

Randy Guiler, vicepreşedinte al relaţiilor cu investitorii la Dollar Tree, a declarat că astfel de comportament iresponsabil la adresa angajaţilor nu este de acceptat în magazinele Dollar Tree.

Acesta este doar unul dintre multele incidente care apar în spaţiile publice din cauza persoanelor care refuză să poarte mască sanitară. În urmă cu câteva zile, tot în Michigan, un agent de pază a fost împuşcat mortal, după ce s-a certat cu o clientă pe această temă.

Police in Michigan asking for help identifying assault suspect who wiped his nose and face on a Dollar Tree employee's shirt after authorities say she informed him of the store's face-mask policy. https://t.co/SUpzE1UT4C pic.twitter.com/jDHg1miAT9