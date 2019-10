Articol publicat in: Life

Un cuplu şi-a şocat invitaţii la propria nuntă. "Mirele a luat o lanternă şi a introdus-o sub rochia de mireasă"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Un cuplu şi-a şocat invitaţii la propria nuntă cu o fotografie indecentă. Foto: a1.ro Cei doi miri au devenit celebrii pe internet cu gestul indecent făcut chiar în timpul petrecerii de nuntă, scrie a1.ro. Citeşte şi Rona Hartner s-a măritat. Artista şi iubitul ei francez s-au cununat civil pe Coasta de Azur Mirele a luat o lanternă în gură și a intrat sub rochia miresei lui pentru a lua jartiera. Invitați au fost șocați de ceea ce au văzut. „Este mecanic, așa că s-a purtat cu ea de parcă ar fi fost o mașină. Avea și o lanternă în gură", a spus un nuntaş. Fotografia a generat numeroase reacții şi pe internet. „Mi-e rușine să mă uit la asta" și "O fi el mecanic, dar mireasa nu este o mașină", au fost alte două comentarii. loading...

