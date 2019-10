Articol publicat in: Societate

Un elev de clasa 0 de la o şcoală din Ploieşti a dispărut din clasă. Poliţia îl caută pe micuţ

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un elev de la clasa 0 a dispărut, miercuri, de la o şcoală din Ploieşti chiar din timpul programului. Foto: webgarden.ro Micuţul, elev în clasa 0 la clasa Micii Exploratori, la şcoala nr. 23 Andrei Mureşanu din Ploieşti, a plecat din clasă în timpul orelor, în timp ce doamna învăţătoare ar fi mers la toaletă. Când cadrul didactic s-a întros în clasă elevul dispăruse. Citeşte şi Un elev al Colegiului Militar din Craiova a dispărut în mare în Mamaia. Este căutat de scafandri Poliţia face cercetări la faţa locului, îl caută pe elev. La căutări s-au alăturat şi părinţi de-ai colegilor elevului. Acelaşi elev a disparut şi zilele trecute, la fel a fugit din clasă, dar din fericire a fost găsit în câteva ore. loading...

