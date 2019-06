Unele femei preferă amorul brutal. 4 sfaturi fierbinţi să încerci

Poate suna bizar, insa sunt femei care prefera sexul mai dur. Si nu de ieri, de azi, ci din timpuri stravechi. Se vorbeste despre BDSM inca din anii 400 iCh. De ce unora le place sexul brutal? Psihologii au o teorie: in momentul in care esti muscat, zgariat sau lovit, creste tensiunea arteriala, inima pompeaza mai mult sange, ca raspuns la durere, si astfel creste stimularea sexuala. O alta explicatie ar fi faptul ca zonele responsabile cu durerea, in creier, se activeaza si la stimularea sexuala.