VARZĂ MURATĂ. Cum alegem varza perfectă pentru murat. Mihaela Bilic: Acest produs e plin de culturi bacteriene

VARZĂ MURATĂ. Ce trebuie să faci pentru ca varza murată să nu se înmoaie? Mulți comit o serie de greșeli, care fac apoi ca produsul să se umple de mucegai și să strice inevitabil gustul. Există mai multe sfaturi pe care trebuie să le urmați pentru a obține varza murată perfectă.

Sărbătorile din acest an vor fi complet diferite față de ceea ce am trăit până acum și asta pentru că pandemia a schimbat enorm cursul vieții. Cei mai mulți dintre noi vom rămâne acasă, în familie și probabil vom fi nevoiți să ne gătim singuri preparatele cu care ne satisfacem poftele când vine Crăciunul sau Revelionul, printre care și sarmalele. Iar pentru asta avem nevoie de o varză murată perfectă, iar acum este momentul propice să vă ocupați de ea.

Cum alegem varza perfectă pentru murat

Această legumă atât de bună pentru sănătatea noastră trebuie să fie bine coaptă, albă şi cu foi subţiri, iar căpăţânile îndesate, pline, iar frunzele ferme, neatacate de insecte.

Mare grijă la saramură. Folosiți cântarul pentru a nu greși. La fiecare 10 litri de apă se adaugă câte 500 g de sare grunjoasă, specială pentru murături. Fiecare varză se taie drept de la cotor, apoi se scobesc înauntru, unde se adaugă sare.

Este nevoie ca verze să fie aşezate în butoi numai cu cotorul în sus. Mulți greșesc aici și strică tot. Vor avea verze moi și deloc gustoase.

De obicei, varza se pune la murat în octombrie, de Sfântul Dumitru, pentru a fi gata atunci când se intră în Postul Crăciunului, dar nici acum nu este târziu. Cel mai bine este să folosiți un butoi de stejar pentru murarea acestei legume

Cea mai bună rețetă și un truc pentru ca varza murată să nu se înmoaie

Trebuie să aveți mare grijă ca deasupra verzei să nu apară mucegai. Dacă acest lucru se întâmplă, înseamnă ori că este prea cald în camera unde este ţinută sau că aceasta nu a fost acoperită în totalitate cu apă. Se îndepărtează mucegaiul şi se remediază problema, apoi se lasă ca fermentaţia să îşi urmeze cursul firesc. Dar trebuie să faceți rapid acest lucru pentru că mucegaiul poate strica tot.

Alegeți verzele în funcție de cât de subțiri sunt foile. Apoi spălați-le și după ce le scobiți de cotor, adăugați o lingură de sare. Așezați verzele în butoi: un rând de verze, un rând de sare grunjoasă.

Imediat ce ați umplu butoiul cu varză, adăugați hrean, beţe de mărar uscat, foi de dafin, o gutuie sau boabe de porumb, care colorează zeamă, piper şi cimbru.

După ce ați terminat toate acestea, acoperiți și lăsați 3 zile fără apă. Apoi turnați apa proaspătă, după care se pitroceşte o data la 3 zile până se acreşte, adică se suflă aer în butoi cu ajutorul unei ţevi sau al unui furtun. Pentru ca verzele să fie mereu scufundate în saramură, deasupra se aşază nişte teascuri, peste care se pune o piatră.

În funcţie de locul în care este aşezat butoiul în gospodărie, mai cald sau mai rece, varza murată ajunge la savoarea deplină în aproximativ o lună.

Puţine persoane ştiu că varza murată conţine bacterii benefice cu efect probiotic ce determină scăderea pH-ului. Mai mult, nutriţionistul Mihaela Bilic spune că varza murată poate trata o mulțime de afecțiuni, fiind singura care conține vitamina B12.

„Dacă faceți parte dintre aceia care pun varza murată la loc de cinste în meniul familial, felicitări! Acest produs tradițional lacto-fermentat plin de culturi bacteriene benefice cu efect probiotic, are un corespondent și în bucătăria coreeană. Se numește KIMCHI și este un preparat simbolic al culturii culinare din Coreea.

Metoda de a păstra legume peste iarnă în saramură nu a fost, iată, inventată de noi, ci este prezentă în tradițiile multor popoare. Bacteriile benefice care fermentează produc acid lactic ce determină scăderea pH-ului și creează un mediu acid în care majoritatea microorganismelor nu pot supraviețui- este vorba așadar de o metodă de conservare...fără conservanți, doar pe bază de sare. "Kimchi" este termenul corean pentru legume fermentate sărate și condimentate, indiferent dacă sunt consumate ca fel de bază sau garnitură", a scris Mihaela Bilic pe reţelele de socializare.

Pe lângă probiotice, legumele fermentate conțin multe fibre, vitamina C, betacaroten, calciu, fier și puține calorii.

Previne peste 100 de boli

Potrivit cercetătorilor, 300 de grame de varză consumată zilnic previne tumorile maligne și anemiile. Institutul Național American pentru Cancer, dar și universități din Israel, Grecia și Norvegia au demonstrat incidența scăzută a tumorilor maligne la colon la persoanele care au consumat varză.

De altfel, oamenii de ştiinţă au descoperit funcția curativă a verzei în peste 100 de afecțiuni. Sucul ei este cel mai recomandat în gastritele hiperacide și ulcer. Consumat de trei ori pe săptămână, reglează echilibrul vitaminelor și al mineralelor, tratând anemiile. Datorită acidului folic, femeilor însărcinate le este recomandat consumul de varză crudă, care contribuie la reducerea incidenței afecțiunilor neurologice ale fătului. Există soluție și pentru cei care detestă sucul de varză. El se poate combina cu măr, morcov, ridiche neagră și lămâie, pentru a obține un remediu recunoscut pentru toate afecțiunile interne.

CEA MAI TARE REŢETĂ DE VARZĂ MURATĂ. O să faci sarmale din ea până la vară

Traditional, varza se pune la murat dupa ce cade bruma, in octombrie, de Sf. Dumitru, adică peste câteva zile. Atunci se spune din popor ca iese cea mai buna varza murata pentru iarna, se mentine zeama limpede si nu se baleste, scrie pofta-buna.com.

Ingrediente

-apa

-sare de muraturi

-gutui

-porumb

-cimbru

-busuioc

Citeşte şi Sarmale în foi de varză acră

Varza se curata de frunzele palite de deasupra si se spala. Apoi se curata cotorul din interior, cu un cutit bine ascutit. Sunt persoane care cresteaza varza in 2 sau in 4, sau chiar o taie, ca sa incapa in bidon. Eu prefer sa cumpar varza mai micuta, ca sa-mi incapa in bidon, fara s-o tai. Doar scot cotorul.

In fiecare gaura, unde a fost cotorul verzei, se pune putina sare. Se foloseşte sare de mina, pentru muraturi. In fiecare varza pun cam 1 lingurita rasa de sare.

Aceasta sare va ajuta varza sa se inmoaie mult mai repede. Se pun verzele in butoi, cele mai mari la fund, cele mai mici deasupra. Lasati deoparte 2-3-4 verze, necuratate si le adaugati in zilele urmatoare. Varza se va inmuia si se va aseza mult mai bine.

Se completeaza cu apa rece butoiul si se adauga 20 g de sare la 1 kg de apa rece. In mod normal se folosesc 30-35 g de sare la 1 l de apa, dar eu am pus deja putina sare in fiecare varza, asa ca mai reduc la saramura. Se pune apa rece, pana cand vedeti ca aproape se umple butoiul.

Acum vedeti cata apa ati pus (eu o masor cu galeata sau cu o cana gradata) si se adauga sarea intr-un castron cu apa rece sau calduta. Se amesteca pana cand este dizolvata cat mai bine si se toarna peste varza.

Se completeaza cu apa rece.