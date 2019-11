VEŞTI PROASTE. Se scumpeşte curentul. Facturile vor creşte cu aproximativ 5%

Liberalizarea pieței de electricitate se face de la 1 ianuarie, indiferent dacă se va face prin modificarea/abrogarea de către Guvern a OUG 114, ori prin proiect de lege votat în Parlament, sau, mai nou, prin modificarea legislaţiei secundare de ANRE.

Perdanţii debutului dereglementării treptate a pieţei de energie vor fi, potrivit statisticilor, cei doi mari producători de energie controlaţi de stat. De această dată, însă, se pare că nici preţurile finale plătite de populaţie nu vor mai sta pe loc. Facturile vor crește cu circa 5%, începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Capitala a transmis deja propunerea sa către Comisia Europeneană.

Astfel că, dereglementarea nu se poate face brusc, ci se va face treptat. De la 1 ianuarie 2020 şi până la 30 iunie, furnizorii de ultimă instanţă precum Electrica, Enel, E.On şi CEZ vor primi doar 60% din necesarul de consum al casnicilor la preţ reglementat de la ANRE, de la cei doi mari producători de stat, Hidroelectrica şi Nuclearelectrica, restul îl vor cumpăra din piaţa liberă, dar preţul final la consumatorul casnic va fi reglementat de ANRE. Între 1 iulie şi 31 decembrie 2020 procentul de achiziţie reglementată scade la 40%, între 1 ianuarie 2021 şi 30 iunie 2021 la 20%, iar de la 1 iulie 2021 piaţa va fi complet liberalizată, cei patru FUI vor cumpăra din piaţă, la preţul pieţei energia pentru populaţie, iar ANRE nu va mai reglementa niciun preţ.

Debutul dereglementării va avea două efecte previzibile: Marii producători de energie controlaţi de stat, respectiv Hidroelectrica şi Nuclerarelectrica vor fi afectaţi, iar facturile plătite de populaţie la electricitate vor creşte, de la 1 ianuarie a anului viitor. Anul viitor, jumătate din consumul populaţiei rămase la reglementat va fi asigurat de Grosier, Hidroelectrica şi Nuclearelectrica . Anul trecut, consumul pieţei reglementate a fost de 10,65 TWh.

Anul acesta, Hidroelectrica şi Nuclearelectrica au fost forțate să vândă energie la preţ de cost plus profit reglementat de 5%, pentru această piaţă. Hidroelectrica 1,65 TWh la preţul de 112 lei/MWh iar Nuclearelectrica 1,38 TWh la preţul de 188 de lei. Aşadar, în total 3 TWh.

Începând cu anul viitor, cele două companii vor vinde, cel mai probabil la acelaşi preţ, potrivit estimărilor, mult sub cel al pieţei de acum, 4,5 TWh de energie electrică, cu 50%m sau 1,5 TWh în plus. Energia va fi vândută sub preţul pieţei, iar cei care vor avea de suferit sunt în primul rând producătorii din România controlaţi de stat.

Efectul debutului dereglementării va fi, cu siguranță, creșterea prețurilor finale reglementate pentru populație, începând cu prima lună a anului 2020.

Cealaltă jumătate va trebui cumpărată de cei patru FUI din piaţă, la preţul pieţei. Care este mult mai mare. Un exemplu: potrivit datelor OPCOM, într-una din pieţele de contracte bilaterale cu livrare la termen (PCCB-LE), în septembrie 2019 s-a contractat energie, cu livrare în viitor, la preţul mediu de 300 de lei. Iar energia care a fost livrată în septembrie 2019, contractată în trecut pe aceeaşi piaţă, a avut un preţ mediu de 233 de lei, scrie e-nergia.ro.

Astfel, jumătate din consumul populaţiei va fi asigurat la preţuri mai mari. În facturile românilor se vor vedea şi o parte din costurile nerecunoscute ale furnizorilor din trecut. Întâi cele de achiziţie pentru consumul populaţiei: preţurile din piaţă la care au cumpărat au fost mai mari decât ce recunoaşte acum ANRE în factură, or aceste costuri vor fi recunoscute: 150 de milioane de lei estimaţi doar pentru acest an.

Nu mai vorbim despre cele de achiziţie a energiei pentru consumul reţelelor de distribuţie (CPT, care este de circa 11% din totalul energiei distribuite), unde acum ANRE recunoaşte în tariful final plătit de populaţie 210 lei, dar au fost făcute achiziţii şi la 360 de lei. O parte din creşterea facturii ar putea fi compensată de poteţiala reducere a ratei de rentabilitate reglementată pentru distribuţie, de la 6,9 la 5,66%, previzibil a fi operată de la 1 ianuarie, dar efectul este incomparabil mai mic faţă de cel indus de factorii care presează pe creştere.