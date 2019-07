Viaţă de cuplu: De ce nu vor unele femei să facă sex

Unele femeie refuza frecvent sa faca dragoste cu partenerii lor, pe cand altele recurg la NU in anumite circumstante. Pentru barbati refuzul este privit ca o pedeapsa. Este adevarat ca exista o diferenta mare intre femeia care pur si simplu nu are chef de sex intr-o zi si cea care refuza constant acest lucru. In ultima varianta sotia ta incearca sa-ti trimita un mesaj.

Iata cateva motive pentru care ea te refuza si ce poti face tu.

Refuza sa faca amor pentru ca este enervata

Acesta este unul dintre cele mai intalnite motive pentru care sotia ta te refuza. In cazul in care ai facut ceva care a infuriat-o atunci ea va incerca, la randul sau, sa nu-ti satisfaca cea mai aprinsa dorinta a ta. Oricum o femeie furioasa nu va dori niciodata sa faca dragoste. In vreme ce barbatii scapa mai usor de sentimentele negative si-si vad in continuare de treaba, pentru o femeie este mai dificil sa faca acelasi lucru. Poate ca pentru tine este ok sa treci peste prin intermediul unei partide de sex, dar femeile vor dori ca mai intai sa scape de suparare.

Solutia este sa descoperi motivul supararii si sa incerci s-o impaci. Cateodata, chiar si faptul ca ti-ai dat seama ca ai facut ceva rau este de ajuns s-o calmeze. Vorbeste cu ea, chiar daca nu esti genul comunicativ, pentru a rezolva problema.

Incearca sa ia controlul asupra relatiei

Chiar daca tu o iubesti si-i arati asta, faptul ca nu vrea sa faceti dragoste poate fi o incercare de a prelua controlul asupra ta si a relatiei voastre. De altfel, daca exista o particica a relatiei in care femeia poate detine controlul aceea este sexul. Poate face asta doar pentru a-ti arata cine este seful in pat sau poate vrea doar sa compenseze lipsa de control in alte aspecte ale vietii sale.

In cazul in care consideri ca refuzul este o incercare de dobandire a controlului, cea mai usoara modalitate de a o face sa se razgandeasca este s-o complimentezi pentru abilitatile sale sexuale. Astfel ii arati cat de mult o apreciezi in pat si o faci sa realizeze ca nu este necesar sa incerce sa se impuna.

Te manipuleaza

Poate ca sotia ta vrea sa obtina ceva de la tine si de aceea, in ultima vreme ti-a respins toate incercarile de a face amor. Daca nimic din ceea ce a incercat pana acum n-a mers, atunci sotia ta apeleaza la arma suprema: refuza sexul pana cand vei ceda la randul tau in fata pretentiilor ei. Iar acestea nu sunt deloc ieftine, altfel n-ati fi ajuns pana aici.

Cea mai la indemana solutie este sa-i oferi ceea ce doreste. Iar daca nu ai resursele necesare atunci apeleaza la ratiunea ei. Poate pana la urma te va intelege.

