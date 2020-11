Victor Ciutacu îi dă în judecată pe Anca Alexandrescu, Cristian Rizea şi postul Realitatea Plus

Victor Ciutacu scrie, pe pagina sa de socializare, că ”orice acțiune este urmată, fizic, de reacțiune”, iar ”orice datorie trebuie plătită”. Cristian Rizea – ”fugarul încarcerat la Chișinău” – este catalogat de Victor Ciutacu drept un ”traficant de influență” și ”un spălător de bani”, atacul furibund pe care acesta l-a declanșat, la adresa sa, la Realitatea Plus, nefiind altceva decât ”o însăilare grandioasă de minciuni gogonate”.

”Neața la poporul suveran! Orice acțiune e urmată, fizic, de reacțiune, iar orice datorie trebuie plătită. Motiv pentru care valul de dejecții pe care mi le-a aruncat în cap la Realitatea traficantul de influență și spălătorul de bani Rizea la Realitatea își va găsi răspunsul în instanță. Aproape tot ce a debitat el pe post despre mine, cu aerul superior al cunoscătorului care frecventează mediile înalte de putere, e o însăilare grandioasă de minciuni gogonate. Combinată, pentru impresie, cu o tentativă de revistă a presei, greșită și aia calendaristic.

N-o să mă apuc să demontez aici ticăloșiile fugarului încarcerat la Chișinău. O tentativă nereușită de om, care n-a fost suficient de bărbat să-și ia fapte și care acum face obiectul acțiunii de extrădare pentru a-și executa pedeapsa. Nu-s atât de tâmpit să mă șterg în public de flegmele mizerabilului. În plus, d-aia s-a inventat justiția. Se ocupă deja, cu talent, avocata mea Oana Anghel și am convingerea că o face bine și riguros, ca de obicei”, anunță Victor Ciutacu pe pagina sa de socializare.



Victor Ciutacu anunță, în aceeași postare, că o va da în judecată și pe fosta secretară a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu, cea care a (re)descoperit "tainele jurnalismului" la vârsta de 50 de ani.

"Spoiala de deontologie" afișată nu poate păcăli pe nimeni, scrie Victor Ciutacu, cu atât mai mult cu cât "execuția mediatică" fusese anunțată "în urmă cu câteva zile". Sunt "golănii" care nu sunt asumate, iar totul va fi rezolvat în instanță, mai scrie Ciutacu.

"Alături de el, o să mă văd în fața judecătorului și cu Anca Alexandrescu, aflată în căutarea migăloasă a (re)descoperirii tainelor jurnalismului la 50 de ani, ale cărei tentative de acoperi mizeria pe care a produs-o cu o spoială de deontologie prost jucată nu păcălesc pe nimeni. Mai ales în contextul în care anunțase live, cu câteva zile înainte, tentativa de execuție mediatică", mai scrie Ciutacu.

"Nu în ultimul rând, va fi citat procedural și no name-ul ăla plin de el pe care Ancuța îl folosește să rostogolească pe post golăniile pe care nu vrea ea să și le asume. Și care, acum câteva luni, încerca să schimbe mediul de lucru și se cerea, în scris, la România TV, acolo unde munca lui poate „să valoreze mai mult"

Jurnalistul Victor Ciutacu încheie postarea sa cu un post-scriptum și amintește că toți cei pe care i-a consiliat fugarul Rizea – Mihai Cristian Luigi, așa cum se prezintă acum -, cu excepția lui Victor Ponta, au ”trecut prin arest/pușcărie sau își execută pedeapsa”, menționându-i pe Adrian Năstase, Sorin Oprescu sau Liviu Dragnea.

”P.S. Am o veste pentru Mihai Cristian Luigi, ex-Cristian Rizea, cel care se recomanda (până să-l umfle gaborii) „director general al stației Realitatea TV din Moldova”. Cu excepția lui Victor Ponta, pe care Anca Alexandrescu se străduiește să-l împingă pe scările pușcăriei, toți politicienii notorii pe care i-a consiliat (Adrian Năstase, Sorin Oprescu și Liviu Dragnea) au trecut prin arest/pușcărie sau își execută pedeapsa. Cred că au avut ghinion…”, notează Victor Ciutacu în mediul online.