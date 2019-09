Vrei sa faci sex mai des? Iata cum sa-ti convingi iubita

In orice caz trebuie sa intelegi ca este nevoie si de flexibilitate astfel incat sa le adaptezi situatiei tale.

Sporeste-ti rezerva de vin si vei face sex mai des

Cunosti de multa vreme faptul ca daca consumi 1-2 pahare de vin rosu la cina inima ta va avea numai de castigat. Un studiu realizat in Italia a demostrat ca vinul poate sa-ti condimenteze si viata sexuala. Cercetatorii au descoperit ca femeile care beau doua pahare de vin rosu pe zi, vor sex mai des decat cele care consuma vin mai rar. Oamenii de stiinta cred ca polifenolul, un antioxidant din vinul rosu, este cel care imbunatateste fluxul sangvin in partea de jos a corpului.

Invata sa spui glume si vei avea parte de sex mai des

De aceasta data, francezii ne spun ca barbatii care stiu sa spuna glume au sanse cu 43% de a-si duce sotiile in pat. Cei care se marginesc sa rada la poantele spuse de sotie au sanse doar de 15% de a-si convinge sotia sa faca sex. Ce mai astepti? Mergi la un curs de comedie, fa totul pentru a-ti face sotia sa rada, iar rezultatele vor fi chiar mai spectaculoase decat te astepti.

Organizeaza weekend-ul barbatului, pentru tine si weekend-ul fetelor pentru sotia ta

O perioada scurta de timp in care sa stati departe unul de altul va poate ajuta sa va imbunatatiti viata sexuala. Intr-un studiu realizat la Universitatea din Texas s-a descoperit ca femeile care petrec timp in compania prietenelor lor au un nivel al testosteronului mai ridicat. Desi urmasele Evei au valori mult mai scazute de testosteron decat barbatii, acesta este o parte esentiala a libidoului unei femei. Propune-i sa se intalneasca cu prietenele sale pe durata unui weekend in timp ce tu faci acelasi lucru cu amicii tai. Ai grija totusi sa setezi o perioada ceva mai lunga de timp dupa ce voi va veti „reintalni".

