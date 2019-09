Vrei sex fierbinte? Iata 8 miscari care il vor innebuni de placere

1. Fa muschi

Nu, nu e vorba de bicepsi, tricepsi sau alta categorie "la vedere", ci de muschii pubococcigieni. In timpul penetrarii, contracta muschii respectivi, apoi relaxeaza-i. Repeta la fiecare miscare inainte si inapoi. Beneficiile sunt de partea amandurora: el se bucura de o tensiune speciala, iar tu poti activa punctul G, facand orgasmul mult mai usor.

2. "Ancoreaza-l"

Fa-l prizonierul tau si leaga-i mainile. Esti la conducere, esti deasupra si orice incercare de a te atinge este "interzisa". Aceasta joaca este extrem de excitanta, si-l va innebuni de placere. Desigur, daca vrei ca el sa fie mai activ, nu trebuie decat sa-i ceri.

3. Gat pe gat

Gatul barbatului este o zona foarte sensibila, in special de la ureche in jos, spre umar. Il poti saruta, mangaia, iar daca vrei sa dublezi placerea, contactul gat-gat este recomandat. In timpul imbratisarilor, apropie-ti gatul de gatul lui pentru un plus de senzatii de neuitat.

