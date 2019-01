Vrei un sărut de senzaţie? Iată 8 sfaturi speciale pentru bărbaţi

Iata 8 sfaturi speciale pentru barbati legate de sarut.

1. Igiena orala

Este unul din cele mai bune sfaturi pe care le poate primi un barbat care incearca sa-si desavarseasca arta sarutului. Pentru ca respiratia sa fie proaspata periaza-ti dinti inainte sa pleci de acasa si evita mancarurile care au ceapa si ustoroi printre ingrediente. In plus, in drum spre intalnire ar trebui sa mesteci guma. O respiatie urat mirositoare va insemna un fiasco total, partenera nu va sti cum sa te paraseasca mai repede.

2. Miros proaspat

Nu uita ca sarutul este o chestiune intima. Chiar daca ai facut un dus dimineata, daca toata ziua ai fost pe drum vei transpira. Iar ochiului vigilent al unei femei nu-i va scapa acest aspect. Ar trebui sa faci un dus inainte de a merge la intalnire.

3. Intimitate

Pe masura ce intalnirea voastra merge in directia dorita vei vrea sa iti saruti partenera, insa pentru a face asta ai nevoie de intimitate. Daca va aflati in compania unor prieteni atunci este nevoie sa gasesti o scuza pentru a ramane singuri astfel incat sa-ti saruti partenera in voie. Pana la urma, nu este un lucru confortabil pentru o femeie sa fie sarutata in fata unor straini atunci cand nu se afla intr-o relatie serioasa.

