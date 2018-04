10 reguli ale succesului de la oameni care au reuşit în viaţă

Nimeni nu s-a nascut pentru a avea succes, insa toata lumea are potential pentru a-l atinge. “Maretia nu este ceva miraculos, esoteric, exclusiv, pe care doar anumiti oameni o au. E ceva ce exista in fiecare dintre noi”, spunea Will Smith. Fiecare dintre noi poate ajunge la succes, chiar daca alegem drumuri diferite. Iata 10 reguli ale succesului, venite de la oameni care chiar au reusit in viata.