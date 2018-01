4 mituri despre masculinitate care fac rău relaţiei

Cu cat mai mare cu atat mai bine

Multi barbati cred ca femeilor le plac penisurile super-gigantice, desi nu exista nici o dovada ca acest lucru este total adevarat. Barbatii au in general complexul ca penisul lor este mai mic decat ar trebui sa fie, deoarece atunci cand nu este in erectie penisul altui barbat pare mai mare decat al sau – datorita efectului de micsorare ce apare cand ne uitam de sus.

De asemenea, se crede in plus ca penisul ar trebui sa fie dur ca o stanca si sa ramana intr-o erectie copioasa ore in sir. Acesta este un mit periculos, deoarece femeile, confruntandu-se cu o cu totul alta situatie, exagereaza autocriticandu-se si au tendinta sa se invinovateasca daca ceva nu merge bine, considerand ca aceasta lipsa a erectiei este numai vina lor, deoarece nu sunt suficient de senzale si atractive. In acelati context, multe femei au senzatia ca tot ceea ce trebuie sa faca pentru a incita un barbat este sa se dezbrace si sa ramana pasive, sperand ca penisul iubitului lor va intra in erectie „de bucurie". Experientele clinice au aratat, totusi, ca in general penisul are nevoie de ajutor, iar femeia trebuie sa aiba aici o contributie activa. Femeile tind sa evite insa acest lucru, avand falsa senzatie ca ar provoca propria lor seductie, ceea ce ar fi umilitor pentru ele.

„Nu" inseamna „Da"

Aceasta este credinta conform careia femeile sunt intotdeauna gata sa faca dragoste si desi ele spun „nu", inteleg totusi prin aceasta „da" si chiar daca se opun la inceput actului amoros in final isi vor exprima aproape intotdeauna incantarea. Desi aceste mituri se refera la femeie, ele afecteaza grav modul de a gandi si actiona al barbatilor. Avand o „femeie imaginara" in minte, care este gata in permanenta sa faca dragoste cu ei, unii barbati sunt deseori nemultumiti sau nesatisfacuti cu femeia de langa ei. Un asemenea barbat nu este niciodata atent cand iubita lui ii spune senzual, din priviri sau prin gesturi, sa o mangaie usor pe par, pe sani sau pe coapse.

In viata adevarata aceasta neintelegere afecteaza relatia de cuplu avand si alte consecinte, deoarece barbatul crede ca daca nu poate sa-i „ofere" iubitei sale orgasmul sau nu este suficient de viril.

