4 mituri despre sex, demolate de specialişti. Cine se gâneşte mai mult la sex, femeile sau bărbaţii?

1. Barbatii se gandesc la sex mai mult decat femeile

Se zice ca barbatii se gandesc la sex la fiecare sapte secunde. Sa fie oare adevarat sau e doar un cliseu? Adevarul este ca barbatii se gandesc la sex mai mult decat o fac femeile, insa se gandesc mai mult decat femeile si la alte aspecte din viata lor precum somnul si mancarea.

Statisticile spun ca barbatii se gandesc la sex de 18 ori pe zi, iar femeile de 10 ori pe zi. Mai exact, un barbat se gandeste la sex la fiecare 80 de minute, insa la fel de des si la mancare si somn.

2. Barbatii vor mai multe partenere de sex decat femeile

Daca intrebi un barbat si o femeie cati parteneri de sex au avut intr-un interval dat, barbatul va spune un numar mai mare, iar femeile unul mai mic. La un studiu realizat in 2003 la care au participat peste 2000 de barbati si femei, heterosexuali, activi sexual, de varsta medie (40-50 de ani) femeile au declarat ca au avut, in medie, 8,6 parteneri, in timp ce barbatii au avut o medie de 31,9 partenere. Insa la intrebarea "cati parteneri de sex vrei?", atat barbatii, cat si femeile au avut un singur raspuns: UNUL.

