4 paşi pentru a scăpa de gândurile negative

Se spune ca suntem ceea ce gandim, iar gandurile noastre, au puterea energetica de a trage catre noi, o situatie favorabila sau negativa, in functie de tipul gandului: daca acesta este pozitiv, atunci atragem catre noi conjuncturi pozitive, iar daca este negativ, atragem in viata noastra situatii negative.

Cum faci sa scapi de aceste limitari ale mintii si sa traiesti viata pe care ti-o doresti fara ganduri negative si fara frici?

Afla de la Alex Marinca, coach transformational nonconformist, care sunt cei 4 pasi pentru a scapa de gandurile negative si limitarile acestora.

1. Constientizarea

Primul pas pentru indepartarea gandurilor negative este constientizarea. Tot ce poti face pentru inceput este sa intelegi si sa constientizezi ca, desi vocea din mintea ta iti spune lucruri negative, nu inseamna ca are dreptate si ca este adevarat. Mintea functioneaza ca o santinela, ea doreste sa ne alarmeze cu privire la potentiale riscuri, dar aceasta se bazeaza pe fricile noastre cele mai adanci astfel ca, de cele mai multe ori, vedem riscuri si limite care nu exista.

Tu poti decide ce este adevarat si ce nu. Repeta-ti ca acestea sunt doar ganduri si ca nimic nu te poate opri din a ajunge la scopul propus.

Accepta situatia de fapt si incearca sa te remontezi, proiectand in mintea ta situatii pozitive. Repeta acest exercitiu, ori de cate ori un gand negativ se instaleaza in mintea ta, deoarece prin repetitie formezi deprinderi care se fixeaza si devin permanente, in timp.

2. Schimba tonul gandurilor de la negativ la pozitiv.

Schimbarea perspectivei in care vezi lucrurile este cheia tonului gandurilor tale. Spre exemplu, daca in loc sa te gandesti ,,Nu pot face schimbarea pe care mi-o doresc pentru ca implica prea multe probleme de adaptare la noua viata" spune-ti in felul urmator „Vreau sa fac aceasta schimbare si ma voi confrunta cu probleme, dar voi gasi solutii cu care voi fi fericit".

3. Fa o alegere

Nu lasa mintea sa te conduca. Nu lasa gandurile negative sa decida pentru tine. Ai curaj si asuma-ti responsabilitatea pentru ceea ce doresti sa faci. Fii foarte ferm cu mintea ta. Preia conducerea si decide tu. Cand mintea incepe sa-ti dea acele ganduri negative, observ-o, intoarce-te catre ea cu iubire si compasiune si spune-i:" Iti multumesc pentru gandurile acestea, dar nu le voi baga in seama acum". Gandurile au o forta foarte mare. Ele nu te vor afecata doar pe tine, ci si pe cei din jurul tau. Ai astfel responsabilitatea de a-ti alege gandurile cu atentie – pentru viata ta, fericirea ta si a celorlalti.

4. Pleaca intr-o calatorie

Timpul petrecut cu tine te poate ajuta sa iti dai seama de unde provin aceste ganduri si doar asa iti poti invinge fricile si limitarile personale. Meditatia si ajutorul unui coach profesionist te pot ajuta sa afli cine esti tu cu adevarat.

Goleste-ti mintea, accepta-te sub toate aspectele si fii bland cu tine. Nu te judeca si accepta ca viata are atat aspecte pozitive cat si negative.