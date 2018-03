5 legi nescrise ale căsniciei pe care oricine ar trebui să le respecte

Iata 5 legi nescrise pentru ca o relatie sa devina din ce in ce mai puternica:

1. Nu critica parintii sau prietenii partenerului/ei

Stii cum este – familia ta te poate scoate din minti insa nimeni altcineva nu are voie sa zica nimic rau despre ea. Tocmai de aceea ar trebuie sa gestionezi cu grija relatia cu rudele partenerului/ei sau cu cei mai buni prieteni. Chiar si atunci cand el/ea se plange de ei, tu n-ar trebui sa pui paie pe foc pentru ca o sa-l/o faci sa intre in defensiva. Mai bine incearca sa empatizezi cu el/ea decat sa vii si tu cu propriile comentarii.

2. Spune-i partenerului/ei de orice intalnire cu fostul/ta

Indiferent ca este vorba despre o cerere de prietenie pe facebook sau ca v-ati intalnit absolut intamplator la un meci de fotbal al copiilor, nu incerca sa ascuzi asta in fata partenerului/ei. Daca nu este nimic de ascuns de ce sa nu-i spui? Povesteste-i sotului/sotiei despre intalnire. Iata ce ai putea spune: „Stiam ca este doar chestie de timp pana cand fostul/ta ma va aborda pe facebook. Am primit o cerere de prietenie pe care am ignorat-o". Sau, „M-am intalnit astazi cu o fosta iubita in mall. Are doi copii adorabili. Ma bucur ca are o viata frumoasa".

