5 lucruri pe care părinţii trebuie să le ştie despre motivarea copilului

Cum iti motivezi copilul sa faca lucruri pe care nu vor sa le faca? De exemplu, pentru unii parinti, spalarea pe dinti poate fi o adevarata provocare. Temele, cititul, adunatul jucariilor, facutul curateniei sunt, iarasi, niste activitati care nu ii incanta pe toti copiii. In aceste situatii, parintii scot asul din maneca. Motivarea!

Iata 5 lucruri pe care parintii trebuie sa le stie despre motivarea copilul.

1. Atentie la recompense

Recompensele pot fi utile, insa efectul lor este temporar. Atat timp cat exista "momeala", va exista si efectul. Cand aceasta nu mai e, dispare si efectul, aproape la fel de repede pe cat a aparut. In plus, comportamentul devine dependent de recompensa. Iar tu nu iti doresti un copil care sa faca ceva numai daca ii dai altceva in schimb.

Poti folosi "mita" pentru a linisti crizele de nervi in public, insa nu este indicat sa o folosesti pentru pastrarea curateniei in casa, de exemplu. Pentru asta este nevoie de o altfel de stimulare: stima si aprecierea de sine. Fa-ti copilul sa se simta mandru ca a facut X sau Y. Cand copilul a invatat sa mearga pe bicicleta si ii place, este cam greu sa-l mai opresti. Acesta este sentimentul pe care ar trebui sa-l aiba un copil motivat: sa se simta stapan pe calitatile lui.

2. Vorbeste tot timpul cu el

Discutiile unu-la-unu cu copilul sunt cruciale pentru a dezvoltarea motivarea intrinseca a acestuia. Copiii sunt curiosi prin definitie, iar tu, ca parinte, poti profita de acest lucru facandu-i sa-si doreasca sa se dezvolte.

Dupa ce copilul a facut curatenie in camera, de exemplu, te poti arata impresionat de cat de luminoasa este, cat de ordonata, si cat de important este pentru ei sa locuiasca intr-o camera curata si pusa la punct.

