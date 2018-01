5 păcate care îţi pot afecta grav sănătatea

1. Paharul de vorba

Multi oameni nu beau nimic toata saptamana, iar in weekend se intalnesc cu prietenii si beau mai mult decat ar trebui. Este adevarat ca studii de specialitate spun ca o cantitate moderata de alcool pe zi este benefica sanatatii, insa asta nu inseamna ca daca nu bei toata saptamana, ai voie sa recuperezi in weekend. Ficatul “inecat” in alcool va fi supus unui stres teribil. Tine cont ca ficatul metabolizeaza un pahar de alcool intr-o ora. Daca exagerezi poti risca sa suferi de hipertensiune arteriala, boli cardiovasculare, diverse tipuri de cancer, atac cerebral.

2. Fumatul “social”

Sunt persoane care sunt “cuminti” pana cand se intalnesc cu prietenii. Atunci incep sa fumeze in exces, considerand ca nu e nimic rau daca din cand in cand isi fac de cap. Efectele sunt insa imediate. Nicotina ajunge in cateva secunde la creier producandu-si efectele: cresterea activitatii sistemului nervos, cresterea pulsului, ridicarea glicemiei, ingustarea vaselor de sange, iar aceste efecte se pot pastra pe durata unei zile intregi. Si nu conteaza daca pe saptamana fumezi o tigara sau un pachet. Efectele se genereaza imediat si se inrautatesc pe masura ce continui fumatul.

