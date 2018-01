5 trucuri eficiente să faci sex când eşti obosit

Iata cateva sfaturi pe care le poti incerca ca sa nu ramai sleit(a) de puteri:

Incercati pozitia lingurita

Sunteti asezati unul langa celalalt si relaxati. Ea ridica piciorul astfel incat penetrarea sa se faca fara nici un efort. E drept ca barbatul depune ceva mai mult efort, in timp ce ea se relaxeaza si se bucura in voie.

Faceti o baie impreuna

Sigur, dusul impreuna este amuzant, insa acum sunteti prea obositi pentru a mai sta in picioare. Cea mai sexy si mai usoara solutie este sa faceti o baie in cada. Sapunirea reciproca este o scuza pentru a face un masaj in apa fierbinte. Concentrati-va pe senzualitate mai degraba decat pe sexualitate. De aici si pana la o partida de sex nu este decat un mic pas, pe care il va face cu sigurata unul. Sau chiar amandoi.

