6 greşeli care îţi distrug viaţa sexuală

Iata cateva dintre cele mai intalnite greseli sau credinte care pot avea ca efect distrugerea vietii sexuale:

Sa ai un televizor in dormitor

Iti place sa privesti la televizor in timp ce stai lungit in pat? Atunci obisnuieste-te cu ideea ca vei avea o viata sexuala mai putin activa. Un studiu realizat in Italia a descoperit ca toate cuplurile care aveau un televizor in dormitor fac mai putin sex decat cuplurile care nu aveau un asemenea aparat in dormitor. Dormitorul ar trebui pastrat pentru somn si sex. Lasati celelalte elemente care va distrag atentia de la aceste lucruri la usa dormitorului.

Sa crezi ca sfarcurile sunt cea mai sensibila zona erogena a femeii

Zonele erogene – parti ale corpului care sunt receptive la stimularea sexuala – difera de la o femeie la alta. Ceea ce excita o femeie s-ar putea sa nu aiba niciun efect asupra alteia. Cele mai comune zone erogene ale femeilor sunt: sfarcurile, gatul, urechile, interiorul coapselor si clitorisul. Cea mai indicata modalitate de a afla care este zona cea mai excitanta pentru o femeie este sa experimentezi in timpul preludiului si a partidei de amor sau sa vezi ceea ce o face sa se simta bine. De asemenea, poti s-o intrebi ce-i place.

Sa crezi ca daca partenera foloseste un vibrator pentru a se masturba inseamna ca ceva nu este in regula cu tine

Barbatii sunt destul de sensibili cand este vorba despre folosirea de catre partenera a unor jucarii sexuale sau a vibratorului. „Oare, eu nu-i sunt de ajuns?", se intreaba ei ingrijorati.

