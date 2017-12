6 semne că te vei logodi în următoarele 6 luni

Iata 6 semne ca te vei logodi in urmatoarele 6 luni.

Brusc isi schimba comportamentul in legatura cu banii

Pana acum a fost de acord cu propunerea ta de a cumpara o noua mobila sau sa mergeti intr-o vacanta de vis, insa in ultima vreme se poarta de parca ar avea un arici in portofel? E posibil sa incerce sa economiseasca bani pentru a cumpara un inel de logodna si nu doreste sa-si arunce banutii stransi cu greu pe alte lucruri.

Incepe discutii serioase legate de planuri pe termen lung

Nimeni nu vrea sa fie in situatia in care sa i se spuna: „Esti dragut, insa nu vreau". Inainte ca iubitul tau sa se lase in genunchi in fata ta, vrea sa fie sigur ca ii vei spune da. Daca, din cand in cand, voi doi aruncati expresii de genul, „cand ne vom casatori" ori „viitorii nostri copii" probabil ca este increzator. Daca nu, s-ar putea sa te intrebe ceva de genul, „Unde ai dori sa locuim cand vom avea o familie?"

Stie o multime de lucruri despre bijuterii – sau a inceput sa te intrebe ce preferinte ai

Daca, atunci cand sunteti intr-un magazin de bijuterii, te intreaba, „Crezi ca inelul asta se preteaza pentru a fi oferit unei logodnice" este clar ce are de gand, nu-i asa?

