A fost vândută şi ultima publicaţie de presă independentă

Noul proprietar al ziarului este Sivakumar Ganapthy, directorul unei firme de PR care a lucrat anterior pentru guvernul cambodgian. Ganapthy a declarat că va respecta moştenirea ziarului şi îi va asigura independenţa editorială. Însă, această vânzare vine în contextul intensificării acţiunilor împotriva mass media independente, înainte de alegerile generale, care vor avea loc în luna iulie.



The Cambodia Daily, un alt ziar independent, a fost obligat anul trecut să se închidă, după ce a primit o factură fiscală în valoare de 6,3 milioane de dolari pe car nu a putut să o plătească. Alte instituţii media independente au fost, de asemenea, acuzate că nu îşi respectă obligaţiile fiscale.



Organizaţia nonprofit Radio Free Asia, finanţată de guvernul american, şi-a închis recent biroul din Phnom Penh, capitala Cambodgiei, spunând că motivul este „represiunea neîncetată” faţă de mass media independentă din partea prim-ministrului Hun Sen.

Fostul proprietar al ziarului The Phnom Penh Post, australianul Bill Clough, a confirmat vânzarea cotidianului, sâmbătă, spunând că a luat această decizie din cauza veniturilor tot mai mici din publicitate. Clough a dezvăluit numele cumpărătorului, precizând că Sivakumar Ganapthy este „un om de ziar foarte respectat”. Anterior, ziarul a primit un ordin de la autorităţi să plătească taxe de 3,9 milioane de dolari, însă Clough a spus că această problemă a fost rezolvată, ca parte a acordului făcut.



Vânzarea a stârnit îngrijorări în comunitatea jurnaliştilor, în legătură cu libertatea presei, în contextul apropierii alegerilor, potrivit The Phnom Penh Post. Instituţiile media care s-au confruntat cu probleme au publicat adesea informaţii pe teme precum corupţia şi abuzuri ale drepturilor omului care au afectat imaginea guvernului lui Hun Sen, care este prim-ministru de 33 de ani.



Huy Vannak, subsecretar de stat în Ministerul de Interne al Cambodgiei, a spus pentru Reuters că această vânzare reprezintă „o tranzacţie normală” şi că The Phnom Penh Post „va rămâne un ziar”.