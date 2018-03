A suportat dureri groaznice timp de 14 ani. Chinul a început după naştere. Incredibil ce au descoperit medicii în corpul femeii FOTO

La analize mai amanuntite, femeie a avut un soc cand a vazut ce se statuse in corpul ei atatia ani, scrie ciao.ro. In maduva spinarii are o parte din acul care fusese folosit pentru a i se administra injectie epidurala.

Citeşte şi Fratele geamăn al lui Aimee Iacobescu a presimţit moartea artistei, deşi se afla în Franţa. "Am simţit ca o explozie în cap" FOTO

Amy Bright, in varsta de 41 de ani, abia se mai putea misca din cauza durerilor cumplite, asa ca a decis sa isi faca un set complet de analize. Raspunsul doctorilor a socat-o. Femeia avea in corp o parte dintr-un ac.