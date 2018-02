Accidente sexuale din prea multă pasiune. Şi medicii au rămas uluiţi!

Iata cateva accidente sexuale povestite chiar de medici.

Accidente sexuale: Sos iute

„Intr-o zi am tratat o femeie careia partenerul i-a facut sex oral dupa ce in prealabil mancase ceva picant. Sosul iute a ajuns, astfel, in regiunea genitala a femeii provocandu-i dureri groaznice", a declarat medicul Gabe Wilson.

Accidente sexuale: Obiecte in posterior

„Pe cand eram chirurg rezident, am avut pacienti care isi introdusesera diverse obiecte in rect. Imi aduc aminte ca la un moment dat a trebuie sa intervenim chirurgical pentru a scoate o minge soft ball, iar in alt caz a trebuit sa indepartam un cartof destul de mare", chirurg Joshua D. Zuckerman.

Accidente sexuale: Bomboana buclucasa

„Pe cand eram de garda, a venit la noi o femeie care se plangea de dureri in zona genitala. In timp ce-i faceam cateva teste pentru a descoperi sursa durerii, barbatul ne-a povestit, pana la urma, ce s-a intamplat. Era prima seara singuri, fara bebelusul lor, iar femeia si-a introdus in vagin bomboane. Insa cand sotul a inceput sa-i faca sex oral, dropsul s-a spart inauntru cauzandu-i iritatii, inflamatii si arsuri", Dr. David Meyers.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.