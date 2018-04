Activităţi pe care le poţi face în Thassos pe întreg parcursul anului

Iata 14 activitati pe care le poti face in Thassos, pe intreg parcursul anului.

Sporturi nautice

Lista sporturilor nautice pe care le poti practica in Thassos poate fi limitata doar de propria energie, abilitate si imaginatie. Pe langa inot si sarituri in apa, in Thassos poti incerca wind surfing, body surfing, caiac, plimbari cu banana si gogoasa, schi nautic, parasailing, snorkeling, scuba diving, plimbari cu hidrobicicleta, jet skiing, plimbari cu barcile cu motor, plimbari cu barci de viteza, navigatie.

Apele din Thassos sunt numai bune de explorat, prin scufundari sau prin plimbari cu barca sau yacht-ul.

Pescuit

Pe insula sunt numeroase locuri in care poti pescui linistit. De asemenea, se pot inchiria barci special pentru a iesi la pescuit in larg. Daca esti "incepator", localnicii sunt dornici sa te invete mai multe despre pestii locali si despre momelile potrivite pentru fiecare.

Plimbari cu bicicleta

In Thassos gasesti nu numai plaje insorite, ci privelisti montane numai bune de admirat, iar plimbarile cu bicicleta sunt o activitate excelenta pentru persoanele dornice de aventura.

Plimbari pe jos si catarari

Sunt o multime de trasee montane pe care poti lua la picior in Thassos, tot timpul anului. Cel mai mare varf – Ypsarion – are 1204 metri si este excelent pentru pasionatii de catarari. Flora si fauna locului sunt diverse, astfel incat ai ce admira pe tot parcursul anului.

