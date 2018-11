Adelina Pestriţu, GOALĂ în camera de hotel din Dubai. Imaginile au ajuns pe internet: "Ce privelişte!" FOTO

Adelina Pestritu a profitat de caldura din Dubai si nu a ezitat sa isi expuna corpul perfect la soare. Vedeta a incins imaginatia fanilor dupa ce a postat pe contul ei de Instagram o fotografie in care apare imbracata intr-un costum de baie.

Apoi, vedeta a publicat o poza intr-o ipostaza si mai provocatoare: pe balconul camerei de hotel goala, acoperita doar de un prosop.

"Mornings like this", a scris Adelina Pestritu in dreptul imaginii.

Reactiile fanilor nu au intarziat sa apara: "Ce priveliste!", "Fiecare cu vederea lui! Nici Virgil nu sta rau deloc!".