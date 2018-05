Adrian Mutu se judecă din nou cu fosta soţie, Alexandra Dinu. Motivul este INCREDIBIL

Alexandra Dinu a apelat la judecatori, pentru a-l obliga pe Adriajn Mutu sa achite pensia de intretinere a fiului lor. Actrita a obtinut aprobare pentru a-l executa silit pe fostul sot, in primavara lui 2016, dar "Briliantul" nu si-a onorat obligatiile si nu a platit pensia alimentara.

Adrian Mutu, adevărul despre relaţia cu Consuelo. Ce spune Sandra, a treia soţie a "Briliantului"

La vremea respectiva, Adrian Mutu avea de platit aproximativ 140.000 de euro. Aceasta decizie nu i-a convenit deloc fostului fotbalist, care a contestat, recent, executarea silita si i-a deschis un nou proces fostei sotii, la Judecatoria Sectorului 1 din Bucuresti. El a depus deja o cerere, inca din data de 2 mai 2018.

Adrian Mutu a recunoscut pentru Ciao! ca exista un proces pe rol intre el si prima lui sotie, Alexandra Dinu: "Eu am dat-o pe ea in judecata!".

Imagini fabuloase cu micuţul Tiago Mutu. Ce face cu mingea VIDEO

Adrian Mutu a avut o viata personala destul de agitata. Este la al treilea mariaj si are trei copii cu primele doua sotii. Cu Alexandra Dinu are un baiat, pe Mario, iar cu Consuelo Matos, doua fete, pe Maya Vega si Adriana Lea. Fetitele au ramas in Republica Dominica, alaturi de mama lor, Consuelo. Adrian Mutu s-a insurat, in ianuarie 2016 cu Sandra Bachici, care i-a daruit al patrulea copil, un baietel, Tiago Adrian, la inceputul lui aprilie 2017.