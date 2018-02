Află care este floarea protectoare în funcţie de luna în care te-ai născut

Ianuarie – Garoafa

Garoafa semnifica puritate, sanatate si bogatie in acelasi timp. Pentru fiecare cultura garoafa are cate o semnificatie diferita ceea ce inseamna ca persoanele nascute in aceasta luna dezvolta personalitati complexe cu numeroase calitati spirituale. O legenda spune ca in momentul in care Hristos a fost rastignit, mama Sa a inceput sa planga, iar in locurile in care picau lacrimile rasareau garofite roz care au ramas simbolul mamei peste secole.



Februarie – Violeta

Se pare ca violeta, delicata floare, s-a nascut dintr-o poveste de iubire inedita ceea ce transmite persoanelor nascute in luna februarie un spirit romantic, emotionant si afectuos. O veche legenda greceasca spune ca nimfa Io, fiica lui Inachus, zeul raurilor, a fost iubita de catre Zeus. Hera incepuse sa devina suspicioasa, insa Zeus o iubea atat de mult pe Io incat a vrut sa o ascunda de furia sotiei lui, transformand-o intr-o vita alba. Io a inceput sa planga din cauza mancarii cu care avea voie sa se hraneasca, asa ca Zeus, in speranta de a-i curma suferinta, a transformat lacrimile ei in flori dulci de violeta pe care nimfa le putea manca.

Martie – Narcisa Galbena

Un mit grecesc aduce aminte de Proserpia, rapita de Poseidon in timp ce aduna crini. In momentul in care Proserpia a fost rapita, crinii au picat pe pamant transformandu-se in flori cu capul plecat in semn de suferinta pentru sarmana Proserpia. Florile au primit mai tarziu denumirea de narcise galbene.

Sunt flori nascute intr-un moment trist, dar prin delicatetea si frumusetea lor, prin parfumul puternic si aroma delicata ce o lasa in urma aduc cu ele un iz romantic, o stare de bine si de liniste.



Aprilie – Floarea de Mazare Dulce

Poate ca suna ciudat si nu va asteptati la asta, insa florile de mazare dulce sunt unele dintre cele mai parfumate si mai delicate flori. Se spune ca daca rasadul de mazare dulce iese inainte de ziua de Sfantul Petru, recolta de mazare dulce este mult mai bogata si mai gustoasa decat in alte cazuri.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO