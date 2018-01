Ai abilităţi extrasenzoriale? Iată la ce semne trebuie să fii atent

Toate lucrurile sunt facute din energie vibrationala. Unii oameni sunt constienti de energia care ii inconjoara si pot spune daca aceasta este ridicata sau scazuta. Pot simti vibratiile „bune" si cele „rele". Alti oameni nu poseda aceste capacitati.

Iata cum iti dai seama ca si tu faci parte dintre oamenii cu abilitati extrasenzoriale.

Empatie profunda pentru ceilalti

Atunci cand te afli intr-o incapere impreuna cu alte persoane iti dai seama imediat cine este ranit sau cine sufera. Oamenii cu abilitati extrasenzoriale sunt primii care te tin de mana, iti ofera o imbratisare si sunt gata sa asculte. Ei simt emotiile celorlalti (si uneori si durerea fizica) si pot intelege si empatiza cu oamenii care sufera.

Urcusuri si coborasuri emotionale

Fiind foarte sensibil la vibratiile energetice inseamna ca vei avea momente in care te vei simti extraordinar de bine si altele in care vei avea senzatia ca esti la pamant. Tocmai de aceea ar trebui sa ai un plan prin care sa iti ridici nivelul energetic mai ales in perioadele in care te simti fara chef de viata.

Dependente

Sa ai abilitati extrasenzoriale inseamna sa „simti" mai profund decat alti oameni. Pentru a evita sa se simta la pamant multe dintre persoanele extrasenzoriale apeleaza la substante precum drogurile si alcoolul pentru a scapa de senzatia de durere cauzata de energia scazuta. Altii pot avea alte dependente precum mancarea, jocurile de noroc sau shopping-ul.

