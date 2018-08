Alimentaţie bebeluşi: Cele mai mari 5 frustrări în hrănirea bebeluşilor

Iata cele mai comune frustrari ale parintilor in legatura cu alimentatia bebelusilor si copiilor mici.

1. Copilul meu scuipa mancarea

Comuna bebelusilor de la nastere la 6 luni

Aproape poti copiii scuipa mancarea. Iar acest lucru se intampla pentru ca sistemul lor digestive nu este inca suficient de bine dezvoltat. Sfincterul esofagian – muschiul care tine in stomac continutul – nu se inchide perfect, asa cum se intampla la copiii mai mari. Drept urmare, mancarea urca inapoi, iar copilul o scuipa.

Daca micutul ia corect in greutate, nu ar trebui sa te ingrijoreze faptul ca scuipa mancarea. La fel si daca cel mic are 6 pana la 10 scutece murdare pe zi.

Pentru a reduce fenomenul, da-i de mancare bebelusului doar cand da semne de foame si tine-l intr-o pozitie semiridicata. Ai grija sa eructeze dupa fiecare masa.

In cazul in care bebelusul nu ia in greutate, plange in exces, se ineaca si pare ca are o durere, mergi cu el la medic. Poate fi vorba despre o boala destul de serioasa: reflux gastroesofagian. Din fericire, boala poate fi tinuta sub control si dispare pana la implinirea varstei de 6-12 luni.

