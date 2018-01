Alocaţie copii 2018. Cine beneficiază de alocaţie. Cât este cuantumul în 2018

Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile invatamantului liceal sau profesional. In cazul tinerilor care repeta un an scolar, nu se mai acorda alocatia de stat, cu exceptia situatiei in care acestia sunt nevoiti sa repete anul scolar din motive medicale.

Beneficiaza de alocatie de stat pentru copii si copiii cetatenilor straini, precum si ai persoanelor fara cetatenie rezidenti/rezidente in Romania, in conditiile legii, daca locuiesc impreuna cu parintii.

Alocatie copii 2018 – Cuantum

Valoarea alocatiei de stat pentru copii nu a mai suferit modificari de la jumatatea lui 2015. Astfel, si in 2018, alocatia pentru copii isi pastreaza valoarea din anul anterior. Cuantumul alocatiei se stabileste in raport cu indicatorul social de referinta (ISR), care este in prezent de 500 de lei, astfel:

– 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii in varsta de pana la doi ani (sau trei ani, in cazul copiilor cu handicap). Aceasta se cumuleaza cu indemnizatia lunara, stimulentul lunar sau stimulentul de insertie prevazute de legislatia in vigoare;

– 0,168 ISR (84 de lei) pentru copiii cu varsta cuprinsa intre doi si 18 ani si pentru liceenii de peste 18 ani;

– 0,4 ISR (200 de lei) pentru copiii cu handicap cu varsta cuprinsa intre trei si 18 ani.

Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii stipuleaza ca aceasta se plateste „unuia dintre parinti pe baza acordului acestora sau, in caz de neintelegere, pe baza deciziei autoritatii tutelare ori a hotararii judecatoresti, parintelui caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare".

