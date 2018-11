Amanta fotbalistului decapitat a fost arestată. Detalii cutremurătoare despre ce s-a întâmplat în casă FOTO

Pe 27 octombrie, mijlocașul de 24 de ani a fost găsit mort în Sao Jose dos Pinhais, un oraș din Parana, din sudul Braziliei, într-un tufiș, cu gâtul și organele genitale tăiate.Impresarul Edson Brittes Jr., în vârstă de 38 de ani, a fost arestat trei zile mai târziu.

El a mărturisit că l-a ucis pe mijlocaș într-un "moment de nebunie", după ce a spus că l-a prins în pat cu soția sa, încercând să o violeze. Freitas, care juca sub formă de împrumut de la Sao Paulo la Sao Bento, a participat la aniversarea de 18 ani a fiicei lui Brittes, care a început într-un club de noapte și a continuat acasă la impresar.

Mesajele de pe Whataspp l-au dat de gol pe criminal

Ulterior, au apărut poze cu fotbalistul stând în pat cu soția lui Brittes, Cristiana, și zâmbind. Soția impresarului era îmbrăcată în aceeași rochie cu care fusese la petrecerea din club. Pozele au fost recuperate din mesajele trimise de Freitas pe Whatsapp prietenilor, chiar înainte de a fi ucis.

În unul dintre mesaje, în care el apărea lângă Cristiana, a scris: "Pot să dorm aici. Sunt câteva femei care dorm prin toată casa". Unul dintre prieteni a răspuns la mesaj și a scris: "Doarme? Atunci nu poți face nimic, o să te dea afară din casă". Alt prieten a adăugat: "O să te toace, tipul o să vină și o să te bată măr".

Poliția crede că Freitas a fost bătut și ucis în casă înainte de fi târât afară din casă, în portbagajul unei mașini și aruncat într-un tufiș. Organele genitale i-ar fi fost tăiate după ce jucătorul a fost ucis. Poliția susține că nu știe sigur dacă fotbalistul întreținuse relații sexuale cu Cristiana.

Ce a declarat la un post TV impresarul care l-a ucis pe Freitas

Mărturia pe care Brittes a făcut-o poliției a venit după ce a spus la un post de televiziune că l-a târât pe Freitas afară din casă și l-a bătut. El a spus că a dărâmat ușa dormitorului când a văzut că e încuiată și a auzit țipetele soției. "Atunci l-am tras jos de pe soția mea, l-am trântit la podea și am oprit monstrul din a-mi viola nevasta. L-am lovit mult, în mod repetat și l-am scos din casă. Nu știu dacă era treaz sau inconștient sau dacă doar și-a închis ochii. Nu m-am gândit la nimic. Aveam un cuțit în mașină, un cuțit mic, alături de sculele din portbagaj. Nu am știut că aveam de gând să fac asta, eram disperat, nebun de furie M-am uitat în portbagaj și am văzut ce aveam acolo", a spus Brittes.

Poliția le-a arestat pe Allana și Cristiana după ce a ajuns la concluzia că au încercat să convingă martorii să acopere crima. Alți trei suspecți sunt bănuiți că ar fi participat la bătaia dată lui Freitas, însă sunt investigați.