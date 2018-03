Amenajări interioare: Trucuri pentru un spaţiu de locuit mic, fără să cheltui mulţi bani

Si pentru ca in spatiile restranse, depozitarea este esentiala, iata 5 trucuri de amenajari interioare care te pot ajuta sa decorezi un spatiu mic. Iar daca nu beneficiezi de un buget prea mare, ai la dispozitie cateva sfaturi care sa te ajute sa nu dai multi bani pe amenari interioare.

Amenajari interioare: Nu subestima patul

Patul se poate transforma intr-un excelent spatiu de depozitare. Cutiile de plastic, de carton sau din lemn pot fi excelente pentru a adaposi lenjeria de pat, prosoapele sau alte obiecte pentru care nu gasesti un loc propice de depozitare.

Aranjeaza sifonierul

Depoziteaza hainele extrasezon sub pat si organizeaza-ti sifonierul astfel incat sa maximizezi valoarea fiecarui coltisor.

Amenajari interioare: Depozitare pe verticala

Rafturile verticale te pot scoate din impas. Poti aranja astfel, de la sticlele de vin, la pantofi, carti si CD-uri.

Rafturi in perete

Rafturile in perete au doua beneficii: iti lasa loc liber pe podea si dau un aspect deosebit camerei. Grupeaza rafturile in ansambluri simetrice sau asimetrice, in functie de gusturile tale, iar camera va avea o cu totul alta imagine. In plus tu vei avea mai mult spatiu.

