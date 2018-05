Andreea Mantea este în culmea fericirii. Anunţul emoţionant făcut pe Facebook

Sfarsitul saptamanii a fost unul cu totul si cu totul inedit pentru prezentatoarea TV, intrucat David, fiul ei, a implinit trei ani, iar cu aceasta ocazie prezentatoarea i-a transmis un mesaj emotionant.

“S-au implinit trei ani de cand am cunoscut adevarata fericire si cea mai pura dragoste! La multi ani, David!”, a notat Andreea in dreptul unei imagini in care apare extrem de fericita alaturi de baietelul ei.

De ziua micutului, ea si-a sarbatorit cu fast fiul, intrucat a organizat o petrecere la un loc de joaca in aer liber, unde au fost prezenti numerosi copii.

Andreea Mantea a vorbit, de curand, si despre relatia dintre David, fiul ei, si Cristi Mitrea, ea dezvaluind ca lucrurile se desfasoara normal. Acest lucru vine dupa o perioada in care luptatorul MMA a fost absent din viata ei si a copilului.

„Intalnirile lor sunt absolut normale, ca intre un tata si fiu. Sunt frumoase, sensibile, haioase. Petrec timp de calitate impreuna,” a dezvaluit Andreea Mantea exclusiv pentru VIVA!

Andreea Mantea a devenit mama pentru prima oara in 2015, dupa o relatie cu Cristi Mitrea. Daca ani de zile n-a vorbit cu tatal copilului ei, acum, insa relatia dintre cei doi decurge normal, de dragul copilului, cei doi fiind surprinsi impreuna chiar si in parc, in urma cu cateva luni de zile.