Andreea Mantea, o nouă operaţie estetică. Cum arată acum prezentatoarea tv FOTO

Andreea Mantea aschimbat stomatologi, a fost nemulțumită de tratamente și și-a pierdut încrederea în faptul că va reuși vreodată să găsească o rezolvare.

"Am avut probleme grave cu dinții. Am stat o perioada bună de timp prin clinici și mi-am pierdut orice urmă de speranță că voi găsi o soluție bună sau voi întâlni un medic potrivit. M-am informat, am citit pe net. Mă deranja foarte mult aspectul dinților și nu credeam că eu voi mai putea să râd din nou. Pentru noi, oamenii de televiziune, acest aspect este foarte important, este cartea noastră de vizită, dar iată că voiam perfecțiunea", a spus Andreea Mantea.

Andreea Mantea a izbucnit în lacrimi la TV. "Tremur... Nu mai pot!"

Vedeta a reușit să obțină ceea ce visa, o dantură perfectă: "Nu mai speram la o soluție. Până într-o zi când, slavă Domnului, l-am găsit pe medicul meu. Un profesionist școlit în străinătate, un om cu multă răbdare și mâini de aur. Dacă ar fi să-i dau o notă este 10 plus. Îi voi rămâne fidelă pentru că rar întâlneșt astfel de medici".