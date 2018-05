Andreea Tonciu: "Ne-am cunoscut într-o parcare, iar însărcinată am rămas repede, după prima noapte"

Andreea Tonciu vorbeste pentru prima data despre ce s-a intamplat la mare. Bruneta s-a saturat de toate speculatiile legate de divort si s-a decis sa spuna adevarul.

Tonciu sustine ca nu este certata cu sotul sau si ca nu se pune problema de asa ceva, cu atat mai putin de un divort.

"Ne-am cunoscut intr-o parcare. Datorita mamei mele, ea m-a rugat sa merg sa cumpere ceva. Nu am vrut sa merg cu ea, am asteptat in parcare. Am parcat pe doua locuri. Asteptam in masina, pe telefon. Parca ceva mi-a zis sa ma uit in dreapta. Era o masina neagra, el purta o camasa albastra. S-a chinuit sa parcheze langa mine, dar nu a reusit. Mi-a placut de el, dar nu a vorbit cu mine. I-am si zis mamei mele cand s-a intors.

Eu nu mai credeam in iubire, am mers la Arsenie Boca si m-am rugat. Intr-o saptamana l-am cunoscut, iar insarcinata am ramas foarte repede, dupa prima noapte. M-a cerut in casatorie dupa ce am ramas insarcinata, dar nu a fost o cerere ca pe vremuri. Am cazut de comun acord", a declarat Andreea Tonciu.

"Nu este nimic adevarat din ce s-a scris. Nu ne-am certat. Sotul meu stie ca am fost la mare, sotul meu nu a fost la mare, nu m-a imbracit. M-am dus la mare cu prietenele mele, o parte din ele, si cu finele nasei mele. Sotul meu nu a putut sa mearga. Sora mea are acum 18 ani si ea si-a dorit sa mearga de 1 mai la mare", a spus Andreea Tonciu.

"Sunt foarte suparata. Eu am fost mereu cuminte. Pe mine nu m-a aratat nimeni cu degetul. Eu sunt aceeasi Tonciu, eram la fel de cuminte si inainte de mariaj. Am avut numai relatii serioase. El nu mi-a interzis sa merg la mare, mi-a zis sa merg, ca el are incredere, stie ce fac. El nu a putut sa vina cu mine. Sa vada si sora mea cum este de 1 mai la mare. Sotul meu este gelos pentru ca ma iubeste foarte mult si stie ce femeie are langa el. El are foarte mare incredere in mine", a mai spus Tonciu.