Anthony Hopkins, confundat cu un homeless de trecători. Marele actor interpreta îl pe Regele Lear

Sir Anthony Hopkins a fost confundat cu o persoană fără adăpost de către un membru din public, în timp ce îl interpreta pe Regele Lear. Pentru acest rol, actorul a fost filmat împingând un cărucior de supermarket în care părea să aibă toate bunurile sale, pe străzile din oraşul englez Stevenage. Incidentul a fost povestit de regizorul filmului, Richard Eyre.

„În timp ce filmam acolo, o femeie care se deplasa cu un scuter s-a apropiat de Tony (Anthony Hopkins) şi i-a spus: «Ştii, există un cămin puţin mai încolo. Ai putea să îţi duci căruciorul acolo»", a povestit regizorul, potrivit Digital Spy.

Producţia pentru filmul „Regele Lear" a fost realizată în 25 de zile. În acest film, care are durata de două ore, mai apar actorii Emma Thompson, Florence Pugh, Emily Watson, Jim Broadbent, Andrew Scott şi Christopher Eccleston.

Premiera peliculei este programată în această lună, la BBC Two.

Anthony Hopkins, născut pe 31 decembrie 1937, este un actor britanic de film, teatru şi televiziune. Considerat unul dintre cei mai talentaţi artişti ai generaţiei sale, starul britanic a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în 1992 pentru evoluţia sa din filmul "Tăcerea mieilor/ The Silence of the Lambs". Anthony Hopkins a primit alte trei nominalizări la Oscar pentru rolurile din filmele "Rămăşiţele zilei/ The Remains of the Day", "Nixon" şi "Amistad".

Anthony Hopkins a fost înnobilat în 1993 de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii pentru servicii deosebite aduse artei dramatice şi are, începând din 2003, o stea pe Walk of Fame din Hollywood.