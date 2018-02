Antonia, în depresie din cauza lui Vicenzo Castelano. A plecat de urgenţă în Italia. Ce se întâmplă FOTO

Antonia a plecat în urmă cu câteva ore în Italia pentru a fi alături de fiica ei, scrie spynews.ro. Imediat cum a ajuns şi-a anunţat prietenii de pe reţelele de socializare că este foarte fericită alături de Maya. Cunoscuta artistă a filmat-o de mai multe ori şi a postat imaginile pe reţelele de socializare.

Maya e în culmea fericirii alături de mama ei. În imaginile postate de Antonia se vede că se bucură de prezenţa celei care i-a dat viaţă şi se bucură din plin de timpul petrecut împreună.

"Mai am momente în care, că sunt și eu om, pur și simplu, clachez. Am trecut și eu printr-o mică depresie, doar că am ales să nu vorbesc despre asta. Faptul că (n.r. eu și Vincenzo), în acte, suntem încă soț și soție înseamnă că a trebuit să depun niște acte să schimb numele lui Dominic și Akim. Maya și-a văzut frații doar online. Aș vrea să termine totul ca să scăpăm", a mărturisit Antonia în urmă cu câteva săptămâni.

Antonia a mai spus şi faptul că aşteaptă ca divorţul să fie finalizat pentru a-şi putea aduce fiica în România. Până atunci, singura lor soluţie de a se vedea faţă în faţă este ca ea să meargă în Italia.