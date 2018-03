Antrenorul Ion Marin a învins cancerul. Povestea impresionantă a fostei glorii dinamoviste

Ion Marin a trecut prin momente de cumpănă în ultimele opt luni. A avut cancer, a învins boala şi a povestit la ProSport LIVE stările prin care a trecut în această perioadă de suferinţă. Marin a înfruntat calvarul cu demnitate şi determinare, a ridicat rugăciuni cu voce înceată şi a fost ajutat de specialişti dedicaţi muncii lor.



"Am avut noroc. Nu am ştiut nimic fiindcă boala asta e parşivă, zace şi se declanşează. A fost depistată la timp...noroc că toată lumea s-a mişcat repede. S-a descoperit pe 6 iulie, la 10 iulie eram în avion, iar la data de 12 eram pe masa de operaţie. Am făcut apoi tratament, chimioterapie. E dificil, îţi trebuie organism puternic fiindcă chimioterapia e o procedură care-ţi crează foarte multe probleme...Mulţi au de suferit, eşti pur şi simplu leşinat, ai senzaţii de vomă, nu poţi mânca. Le doresc tuturor să aibă grijă de ei şi să-şi facă controalele la timp", a spus Ion Marin la ProSport LIVE.



Antrenorul a detaliat momentele apăsătoare prin care a trecut. "Doamna doctor nu mi-a spus...a vorbit cu familia afară şi când i-am văzut aşa supăraţi...am rămas mut, când am aflat că am cancer. A fost la colon...s-au scos 40 de centimetri. Îmi ziceam ca oricare: De ce eu?...Că am avut grijă.Dar, când vine necazul, trebuie să faci totul ca să rezolvi. Foarte mulţi nu au şansa să aibă sumele pe care le-am avut, fiindcă financiar e foarte greu să te lupţi cu boala. Îi mulţumesc lui Dumnezeu şi doctorilor care m-au operat şi m-au tratat", a continuat fostul dinamovist.